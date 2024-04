La falta de voluntarios vuelve a dejar al 20% de los centros educativos sin director

Buscar una mejor remuneración no siempre pesa más que la tranquilidad de no tener que lidiar con aspectos que escapan de lo puramente académico: burocracia, discrepancias con los padres, gestión de las instalaciones del centro educativo, su mantenimiento... Esta miscelánea de competencias que asumen los directores y directoras hace que cada vez sean menos los interesados por ocupar el cargo. Si ya el curso pasado fueron casi 30 los colegios e institutos que buscaban cubrir esta vacante, ahora son otros 12 –ocho CEIP y cuatro IES– para los que se convocan plazas de cara al próximo año, un 20% del total de los centros educativos de Vigo, al cumplir los años mínimos de mandato, no querer renovar o, como en el caso de los institutos, haber sido asumido el cargo de forma impuesta desde Inspección Educativa.

"Lidiamos con muchas competencias no educativas" Isabel Nuevo — Directora del IES Illas Cíes

Asignaciones desde Inspección Educativa

Es más, actualmente, tan solo 5 de los 16 centros de ESO de la ciudad cuentan con un equipo directivo que se presentó voluntariamente, el resto fueron asignados de forma extraordinaria (por dos años) o accidental (un único año) por este departamento.

Requisitos

El Diario Oficial de Galicia (DOG) informó este pasado viernes 5 de abril de la apertura del concurso de méritos para la selección y nombramiento de directores y directoras en los centros docentes públicos de toda la comunidad. Los requisitos son los mismos que en anteriores convocatorias: un mínimo de cinco años de experiencia docente, realizar un curso de formación sobre competencias de la función directiva y presentar un proyecto sobre cómo mejorar el centro, cómo abordará la temática en igualdad y/o violencia de género y garantizar el éxito escolar.

"Lo mejor es poder ayudar al alumnado; lo peor, no poder hacer siempre lo que te gustaría" Patricia Mena — Directora del IES Valadares

Centros con vacantes

Los CEIP O Sello, Igrexa-Cadeán, Párroco Don Camilo, Valle-Inclán, Josefa Alonso de Alonso, Frián-Teis, Sobreira-Valadares, los IES Politécnico, San Tomé, O Castro y Valadares así como la EEI Cristo de la Victoria son los centros que cuentan con vacantes para el próximo curso.

El tiempo máximo que un director o directora podrá estar en el cargo es de 12 años, cuatro ordinarios y otros ocho que podrán ser renovados presentando un nuevo proyecto.

Experiencias

Si bien es cierto que cada vez la voluntariedad es menor, la experiencia de los que sí ostentan este cargo no siempre es negativa. Isabel Nuevo se estrenó este curso 2023/2024 como directora del CEIP Illas Cíes tras varios años como profesora. “Lo más difícil es tener que lidiar con competencias no educativas, por ejemplo, el hecho de no tener conserjes nos ha supuesto una carga extra. Y a mayores hay que sumarle aspectos del cuidado de las instalaciones, gestión del centro.... Hacemos muchas funciones de mantenimiento que nos obligan a desatender otras actividades”, señala Nuevo, quien tras poner una balanza ventajas e inconvenientes, se queda con las primeras. “No me arrepiento para nada, tengo un claustro muy colaborativo, las familias también se prestan a ayudar siempre; hay muchos más días buenos que malos”, sostiene la directora del colegio de Coia.

Responsabilidades

Su homóloga del IES Valadares, Patricia Mena, también cumplió en este curso su primer año como directora: “Diría que lo bueno y lo malo es lo mismo; lo bueno es que tienes en tus manos el poder ayudar al alumnado y lo malo igual, es que muchas veces no puedes hacer todo lo que te gustaría”, sostiene la también docente, quien reconoce que estar al tanto de “todo” supone una pérdida de “tranquilidad”. “A veces estás en clase y tienes que atender una llamada, o te toca una reunión... Tienes una responsabilidad mayor”, concluye Mena.

