Condenado un vigués por insultar a su madre: "Sanguijuela, pareces un cadáver"

Los conflictos familiares que llegan a los juzgados suelen estar marcados por cuestiones económicas, sea por el reparto de la herencia o por la gestión del patrimonio. Pero en ocasiones también se ven casos generados por desavenencias en la convivencia, como el de un vigués que acaba ser condenado por un delito leve de vejaciones contra su madre, a la que insultó en varias ocasiones, según la sentencia.

El fallo de primera instancia, que ahora ha validado la Sección Quinta Audiencia Provincial, con sede en Vigo, da por probado que, desde enero de 2023, el hombre se dirigió a su progenitora varias veces con "la intención de menospreciarla" en el domicilio que comparten. La sentencia recoge una serie de graves insultos: "Loca, subnormal, sanguijuela, empastillada, zumbada, pareces un cadáver, estás muerta". El juez le impuso una multa de 40 días, a razón de tres euros al día, esto es, de 120 euros.

El condenado, no obstante, recurrió y alegó que su madre había incurrido en contradicciones. También aportó una serie de fotografías de la vivienda que demostrarían que se encuentra en buen estado. Los magistrados le recuerdan, no obstante, que en el fallo "no hace referencia a ninguna conducta violenta sobre las cosas". "Solamente se ha declarado probado que por su parte se ha desplegado una conducta reiterada de acoso e insulto a su madre", subrayan.

Testimonio de otro hijo

El hombre también niega la veracidad de los insultos, pero los magistrados apuntan que ellos no pueden entrar a valorar una prueba que non han visto ni oído. Fue la madre y otro hijo, que vive también en el mismo domicilio, los que durante el juicio dieron el testimonio con esas vejaciones, "no existiendo circunstancias para hacer dudar de su veracidad". "La vinculación parental que existe entre ellos no tiene por qué significar que no puedan decir verdad", esgrime el fallo.

La Audiencia, por tanto, mantiene la condena por un delito leve de vejaciones y la multa de 120 euros, en una sentencia de enero de este año contra la que no cabe recurso y que ya es firme.