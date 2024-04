El crimen que arrebató a la matriarca de la familia

Tú misma decías que todos tenemos un destino. Yo solo espero y deseo que el mío no sea tan injusto como lo ha sido contigo y me vuelva a poner a tu lado... Porque si de algo me debo congratular en esta vida, que en algunos casos es terriblemente cruel como ha quedado demostrado durante estas fechas de infausto recuerdo, es de haberme puesto al lado de una bellísima persona como lo eras tú. Y desde luego no has merecido ni la mitad de las desgracias con las que la vida se ha ensañado. Gracias por todas las enseñanzas que serán imposibles de imitar por tu increíble talla personal y perdón por haber sido parte en algún momento de ese ensañamiento. Sé que tú más que nadie estarás pendiente de que Ares no deje de ser empujada en su chupi y de que a Marki no le falte su pedazo de tarta.