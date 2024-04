La víctima, a la cuidadora de su hermano: “No vengas, no sé cómo va a reaccionar”

El estado mental de Juan D.E. empeoró en las últimas semanas. Con una grave e intermitente dependencia a las drogas que arrastraba desde su juventud, época en la que cumplió prisión por atracar bancos, y diagnosticado desde hacía años de esquizofrenia, parecía que el sexagenario había sufrido una descompensación. Un “desorden generalizado” en casa que no era el habitual, las comidas “sin tocar o en la basura”, una conducta agresiva o su intento de retirar dinero de su cuenta bancaria pese a no estar autorizado fueron algunos de los signos que alarmaron a la familia. Tutelado por la Funga, entidad pública dependiente de la Xunta, y asistido por dos entidades sociales, la cuidadora que le habían asignado para ayuda en el hogar los días laborables acudió como siempre este lunes por la mañana a la vivienda. Pero no pudo entrar. Él no la dejó. Así que informó a Mari Carmen, la hermana mayor del hombre, la familiar que se encargaba de estar pendiente de él, de llevarle comida y de administrarle el dinero. “Es mejor que no vengas, no sé cómo reacciona todavía”, le dijo horas después esta mujer de 71 años a la profesional en una conversación a través de WhatsApp. Ese mismo día la familia también llamó a la Funga para pedir ayuda, preocupados por el comportamiento de Juan.

Todo esto ocurría el lunes. Y el miércoles Mari Carmen, el alma de una extensa familia de Lavadores, acudió a junto de su hermano, en la calle Curros, donde él supuestamente la mató de varias cuchilladas en el cuello en la misma entrada de la vivienda. “Mi abuela era todo bondad, estoy convencido de que fue a la casa, aún sabiendo el estado que presentaba Juan, para comprobar si ya estaba mejor y así asegurarse de que cuando volviese a ir la cuidadora ésta ya no corría peligro”, cuenta un nieto de la víctima. “El crimen no responde a un brote psicótico, no fue un arrebato aislado; [el detenido] estaba fuera de control desde hacía tiempo”, añade, poniendo el foco en lo denunciado desde el principio por la familia: el hombre no estaba “debidamente asistido” por parte de la administración. “Si los mecanismos prometidos por los políticos y por las administraciones hubieran sido desplegados, mi madre ahora no estaría muerta”, ahondó Javier, uno de los tres hijos de la fallecida, en una carta en memoria de su madre.

Lo cierto es que esa alerta a la Funga el lunes y la conversación de ese día de la fallecida con la cuidadora evidencian la agravación del estado mental del hoy arrestado. Ese intercambio de mensajes fue en WhatsApp. “Hola buenas, qué tal Juan, sabes algo de él?”, le preguntó la profesional al filo de las ocho de la tarde, horas después de que él no la dejase entrar en casa para asistirlo. Mari Carmen le contestó que había ido su marido allí y que Juan estaba en cama, “pero ahora no sé de él”. “Mañana [por el martes] la auxiliar va [a] llamar para saber si fue a ponerse la inyección y luego me llama”, siguió escribiéndole. Y le previno: “Mañana es mejor que no vengas porque no sé cómo reacciona todavía. Mañana hablamos. Yo no lo quiero llamar por si se pone peor. Tienen que venir las auxiliares”. Ante esa explicación, la cuidadora se despidió de ella: “Vale, cualquier cosa me avisa vale”.

El teléfono móvil de la fallecida, donde constan estos wasaps y otras comunicaciones relacionadas con el estado que tenía el sospechoso, ya está en manos de la Policía Nacional, que ayer seguía con las diligencias para poner hoy al arrestado a disposición judicial. Los agentes tomaron declaración en comisaría a familiares de la víctima y también estaba previsto que escuchasen a la cuidadora para reconstruir lo ocurrido las semanas y días previos al crimen de este miércoles.

Fue un cuñado de Mari Carmen el que halló su cuerpo en el pasillo de entrada de la casa del presunto homicida. Un hijo de la víctima llegó casi de inmediato y, mientras el 061 certificaba la muerte de su madre, el hombre telefoneó al hoy detenido, que llegó a descolgar y, de hecho, estaba a solo unos metros, en su habitación. Allí lo encontraron los policías, metido en cama, cuando llegaron poco después, procediendo a su detención. Los agentes se llevaron al menos dos cuchillos para comprobar si alguno fue el arma del crimen y tomaron muestras de los restos de sangre que había en la casa.

Ayer la conselleira de Política Social, Fabiola García, trasladó el pesar de la Xunta a la familia de la víctima y reiteró que, tras la alerta del lunes de la familia, la Xunta activó el protocolo de cara a pedir al juzgado si procedía el internamiento del sexagenario.

La autopsia arroja que la mujer tenía varias puñaladas en el cuello El cadáver de Mari Carmen fue trasladado el miércoles al Hospital Nicolás Peña, donde ayer se le practicó la autopsia que desveló que el agresor asestó varias puñaladas en el cuello a la mujer, que apenas habría tenido posibilidad de defenderse. Una cuestión importante es que la víctima sufría una enfermedad degenerativa que le causaba problemas de movilidad, lo que seguramente mermó su capacidad para repeler el ataque. Tras el examen forense y la entrega del cuerpo a la familia autorizada por el juzgado, ayer ya fue velado en la sala 4 de Vigomemorial. La misa rezada será hoy viernes a las cinco y media de la tarde en la capilla del tanatorio, previa a su incineración. El funeral será el lunes, a las seis de la tarde, en la iglesia parroquial de Santa Teresa. El detenido pasa hoy a disposición del juzgado de guardia. Con toda probabilidad, dado el trastorno mental que padece, antes de comparecer ante el juez será examinado por médicos forenses del Imelga para evaluar su estado y, por tanto, las medidas judiciales a adoptar. Ayer, en la comisaría, se acogió a su derecho a no declarar.

