El timo del matrimonio que dona su autocaravana vuelve a los grupos de compraventa de Vigo

En diciembre de 2023 varios grupos de compraventa en Vigo mostraban este anuncio: "Buenos dias, a mi marido y a mí nos gustaría donar nuestra caravana a una familia necesitada que, a cambio, pueda cuidarla bien. Emigramos a Portugal por un proyecto, por eso queremos ofrecerlo ya que la autocaravana ya no nos sirve. No jugamos con los sentimientos de las personas, somos cristianos, así que no es una mala broma, contáctanos por correo electrónico para más detalles. Saludos cordiales Avelaine y su esposo Reiner Robert"

La supuesta propietaria del anuncio dejaba una dirección de correo electrónico.

Anuncio publicado en Facebook en el mes de diciembre / FACEBOOK

En febrero de 2024, volvió a salir el mismo anuncio en varias páginas de Facebook, esta vez con fotos del vehículo y diferente dirección de mail.

Anuncio de la donación fechada el 29 de febrero de este año, en un grupo de compraventa dirigido a vigueses. / Facebook

Este pasado jueves, 4 de abril, el generoso matrimonio volvía a la carga. La dirección de correo electrónico volvía a ser otra diferente a las dos primeras.

Nuevo anuncia de donación de caravana publicado en un grupo de Facebook con destinatarios de Vigo. / Facebook

Este último anuncio estuvo un par de horas colgado en el grupo de Facebook 'Venta y Alquiler en Vigo', hasta que tres usuarios advertían de que se trataba de una estafa.

Efectivamente, la dadivosa pareja lleva donando la susodicha autocaravana desde hace varios meses y no solo en grupos olívicos de esta plataforma. Basta con escribir 'donar caravana' en el buscador de esta red social para comprobar que la oferta se ha hecho en grupos de 'Marketplace de Palma, Lanzarote, Granada, Cáceres, Alicante, Gijón, Zaragoza...

Y no son pocos los incautos que responden al anuncio, postulándose como futuros propietarios del vehículo en cuestión.

Algunas respuestas al anuncio timo de la donación de la caravana. / Facebook

Uno de estos usuarios picó y contó su experiencia para advertir al resto: "La persona que dona una caravana esta estafando. Realmente no se que es lo q pretende pero no para de hacer anuncio de este tipo en distintos grupos. Le escribe a su correo y lo primero q te pide es una foto. Yo no quise enviársela y aun así me dijo q la caravana era mía y q me pusiera en contacto con el taller donde estaba la caravana". Al leer su experiencia, otro usuario advirtió de dónde estaba el fraude: "Te piden o datos o dinero, al igual que los de 'Tengo un un tumor y dejo mi herencia; los de 'Doy a mi perrito (de raza) xq no lo puedo tener'; 'Hago préstamos', etc".

¿Cómo se perpetra el timo?

El supuesto estafador pide a la víctima que le ha escrito por mail, que le envíe una fotografía de rostro y nombre completo. Una vez enviada la información, solicita que contacte con un intermediario para tramitar la donación, a través de WhatsApp, a un número de teléfono.

El intermediario indica ser transportista y el encargado de trasladar el vehículo donde el beneficiario le indique y le solicita datos personales: nombre, apellidos,, fecha de nacimiento, correo electrónico, número de teléfono, país, ciudad y dirección, profesión y una copia del DNI. Pero alguien debe pagar los trámites de la transferencia del vehículo, el coste de lo que supone el desplazamiento de la caravana a destino, y los gastos para el intermediario. Una suma ridícula para el que adquiere la donación, si se compara con el precio real de esta preciosa autocaravana. A esto se suma el hecho de que todos los datos del estafado quedan en manos de los timadores.