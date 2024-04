¿Cómo vestirse para ir a la Reconquista de Vigo? Estos son los trajes más solicitados

Historia, gastronomía, música y una indumentaria a la altura de la ocasión. La gran romería urbana que supone la Reconquista de Vigo abre las puertas a su fin de semana grande con los últimos preparativos en los más de 200 puestos de comida y artesanía que poblarán el Casco Vello desde el A Laxe hasta el Paseo de Alfonso y Porta do Sol. A su vez, otros comercios de la ciudad hacen su agosto particular con el resto de la “industria auxiliar”.

Es el caso de la sastrería “Non te cortes”, donde este fin de semana entregarán unos 400 trajes que harán posible el viaje en el tiempo a 1809 en la antigua Villa. Gaiteros, campesinas, marineros siguen siendo los trajes más demandados a la hora de alquilar debido a su sencillez, calidad y versatilidad.

Por 35 euros para todo el fin de semana incluyen el chaleco, camisa, pantalón y gorro que permiten meterse en la piel de los vecinos que expulsaron al invasor hace 215 años. Sin embargo, desde la pandemia ha crecido significativamente la demanda para vestirse de soldados de Napoleón con su característico gorro, una chaqueta abotonada con bordados, botas y pantalones con un coste de diez euros más.

“No es un trapito, es un traje que hasta puedes manchar y reutilizar tras lavar porque las telas son buenas” relata José Gerardo Belloso, modista venezolano afincado en la ciudad desde hace décadas,

Ropa preparada para la Reconquista de Vigo en la sastrería Non te cortes / Pedro Fernández

Este comercio de la calle Romil lleva casi 30 años haciendo realidad (casi) todo tipo de fantasías y requerimientos, siendo la cita de este fin de semana -”muy bonita y que está genial” como su tercer pico de actividad tras Carnaval y Halloween, donde operan al límite de su capacidad. En el comercio que comparte con Carlos Moledo destacan la gran cantidad de clientes que llegan desde Pontevedra para tener sus trajes para la Feira Franca de la ciudad del Lérez debido a la relación calidad-precio que ofrecen.

Y aunque muchos intentan aprovechar la misma caracterización para la Arribada de Baiona (datada en 1493), la feria medieval pontevedresa y la Reconquista, los anacronismos saltan a la vista. “Dame el que sea más sexy” le llegó a reclamar una clienta refiriéndose a los corsés, faldas y y chaquetas que tenían en su almacén. Los más atrevidos -o ignorantes- optan incluso por vestirse de piratas para participar en la fiesta al dejarse llevar por el “todo vale”.

En el caso de los niños optan por hacer estos trajes de época -que no disfraces- a medida. Además, cuentan con un horario más tardío de lo habitual que permite a los clientes acudir al salir de trabajar a las dos u ocho de la tarde.

Dos días de gran verbena

Mientras los comercios apuran estas ventas y cientos de vigueses regresan a casa tras marcar la fecha en el calendario, el gran mercado al aire libre que se extiende entre O Berbés, A Laxe, Gamboa y Porta do Sol abría sus puertas para los más impacientes adeptos al chouripán, las empanadillas y la cerveza.

No obstante, la oferta para este fin de semana será para todos los gustos. La Colegiata acoge la tradicional misa en honor a la celebración de la Reconquista, a las 12.00 horas del sábado . A esta misa, presidida por el obispo Luis Quinteiro Fiuza, se sumarán distintas autoridades y la Coral Casablanca, quien interpretará al final de la misma el Himno al Santísimo Cristo de la Victoria.

Además de las ruadas de gaiteros, presentaciones de libros, espectáculos de magia y otras actividades, la representación del heroico levantamiento de 1809 vivirá un nuevo episodio con el asalto al carro de víveres a las 19 horas en el Paseo de Alfonso.

Ya el domingo llegará el plato fuerte con la Salida de la Milicia y Alarmas desde la Praza do Berbés a las cinco de la tarde y el inicio de la expulsión de los soldados de Napoleón desde las seis en Porta do Sol. La fiesta se extenderá hasta las once y media de la noche, cuando el mercado cerrará sus puertas tras doce horas abierto.