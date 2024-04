Los forenses no ven capacitado para declarar al detenido por el asesinato de su hermana en Lavadores

Juan D.E., detenido el miércoles por el presunto asesinato de su hermana en Lavadores, no ha declarado esta mañana ante el Juzgado de Instrucción n⁰ 2 de Vigo debido a la evaluación de los forenses del Imelga, quienes lo consideran no apto para comparecer. Tras esta valoración, será derivado al hospital Álvaro Cunqueiro para un examen psiquiátrico más detallado.

El plazo máximo de detención del sospechoso es de 72 horas, que vencerá mañana, sábado, aproximadamente a las 13.00 horas. Si en ese momento los profesionales médicos consideran que sigue incapacitado para prestar declaración, se ordenará su ingreso involuntario en la unidad de Salud Mental del Álvaro Cunqueiro.

Juan D.E. sufre esquizofrenia. El día del crimen, según los investigadores del caso, habría sufrido un brote cuando apuñaló a su hermana en el cuello. Su estado mental se había deteriorado en las últimas semanas, y a pesar de contar con la tutela de la Funga y el apoyo de dos entidades sociales, incluso llegó a impedir el acceso a su cuidadora habitual esta misma semana.

Esto motivó que se informase a Mari Carmen, la hermana mayor del hombre, la familiar que se encargaba de estar pendiente de él, de llevarle comida y de administrarle el dinero. Todo esto ocurría el lunes. Y el miércoles Mari Carmen, el alma de una extensa familia de Lavadores, acudió a junto de su hermano, en la calle Curros, donde él supuestamente la mató de varias cuchilladas en el cuello en la misma entrada de la vivienda.

“El crimen no responde a un brote psicótico, no fue un arrebato aislado; [el detenido] estaba fuera de control desde hacía tiempo”, añade, poniendo el foco en lo denunciado desde el principio por la familia: el hombre no estaba “debidamente asistido” por parte de la administración. “Si los mecanismos prometidos por los políticos y por las administraciones hubieran sido desplegados, mi madre ahora no estaría muerta”, ahondó Javier, uno de los tres hijos de la fallecida, en una carta en memoria de su madre.