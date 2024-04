Asociaciones piden mecanismos de actuación rápida para casos como el del fratricida de Lavadores

“Se podía haber evitado”. Esta es la frase de la familia de la mujer asesinada el miércoles por su hermano en Lavadores que ayer resonaba en la cabeza de responsables de colectivos y entidades que abordan la salud mental. “Es de un dramatismo brutal”, destaca Xosé Ramón Girón, presidente de la Federación de Asciaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental de Galicia (Feafes), que reclama mecanismos de actuación “más rápidos” para cuando el entorno de un paciente da la voz de alarma.

Girón traslada el afecto y apoyo de la federación a esta familia que está viviendo “una tragedia inmensa que desbarata todo el entorno”. Considera que “habría que fiarse más” de las apreciaciones que realizan los allegados y cuidadores de las personas con trastorno mental severo y “no siempre ocurre”. “Aunque se equivoquen y la situación no sea tan grave, es mejor pasarse que quedarse corto”, opina y añade: “Hay que intentar que no ocurra. No siempre se va a conseguir, pero que no sea por no intentarlo”.

Lamenta que, en la actualidad, la única vía rápida de atención a estas situaciones es “que alguien consiga llevarlo a urgencias”. El problema es que, cuando están en pleno brote, no siempre es fácil “Hay que organizar mecanismos profesionalizados”, defiende. Cuenta que el 061 tenía un protocolo específico para atención a emergencias psiquiátricas “que no acaba de funcionar para lo que fue creado”. Reprocha que, “habitualmente suelen llegar antes las fuerzas de seguridad que la atención sanitaria”.

Destaca además que las personas en los diferentes regímenes de tutela suelen necesitar “seguimiento intensivo, casi a diario, y muchos apoyos y amortiguadores sociales”. El presidente de Feafes considera que la Fundación Pública Galega para o Apoio ao exercicio da capacidade xurídica (Funga) no está en condiciones de hacerlo. “Son muy pocos para todo el trabajo que tienen”, denuncia. Según la última memoria de esta entidad pública, a lo largo de 2022 atendió a 3.462 personas –3.114 expedientes activos al término del ejercicio– y en su plantilla solo cuentan con siete profesionales de Trabajo Social –son 27 trabajadores en total, sumando directivos, asesores jurídicos y administrativos–. Esto arroja una media de casi medio millar de usuarios por cada uno.

Feafes Galicia trabaja desde hace algunos años en la creación de su propia fundación tutelar y específica para personas con problemas de salud mental. “Es una necesidad imperiosa porque Funga tiene poca capacidad de intervención”, explica y señala estará “pegada a las necesidades de cada una de las personas, porque cada una es diferente, con dinámicas más integrales” que no solo aborden cuestiones clínicas, sino otras sociales como la autoestima, la integración... Su creación está en fase jurídica y ya cerca de ponerse en marcha, aunque advierte de que necesitará “una financiación importante”.

Girón entiende que todos estos “son problemas que seguramente va a llevar mucho tiempo cambiar porque tienen que ver con la mentalidad que tiene no solo la gente, sino también los propios dispositivos sanitarios”. Llama a todos los agentes implicados a sentarse y “dar una vuelta” a toda la atención a la salud mental. “Debería afrontarse como un problema básico de una sociedad”.

Habría que fiarse más del entorno y no siempre ocurre Xosé Ramón Girón — Presidente de Feafes

Juan Manuel Adá, gerente de DOA, destaca las lagunas en la atención a la cronicidad en la salud mental fuera del ámbito propiamente sanitario. “Siempre son pocos los recursos”, subraya e indica que la cartera de servicios para personas dependientes que, además, tienen un trastorno en este campo, “no se ha desarrollado nada” en Galicia. La única red es la de las entidades sociales

Este colectivo tiene un programa de atención a domicilio, pero de escasa envergadura porque la financiación que recibe para ello desde la Administración no solo es pequeña, sino inestable. “Estoy convencido de que el 90% de las asociaciones estaríamos dispuestas a organizar más de este tipo, pero necesitamos dinero”, señala.

Coinciden también en el temor a a que hechos como el del miércoles fortalezcan el estigma contra este colectivo. “Se asocia a la violencia pero son tranquilos. De vez en cuando hay una explosión que tapa todo lo demás. Lo que hay que preguntarse es qué pasó, cómo se llegó a eso”, apuntan.

