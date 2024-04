“Cada uno tiene su idea de Oroza porque simboliza la libertad”

Como un homenaje audiovisual a ese poeta que siempre le ha intrigado tanto, ese mito al que considera como un abuelo. Pero también como una reflexión sobre lo que un artista está dispuesto a sacrificar por el arte. Así plantea Pablo Villalobos su primer documental, “Quieres salir. Puedes entrar”, y también el primero que bucea en la figura de Carlos Oroza. Con entrada libre hasta completar aforo, mañana, a las 19 horas, el Museo del Mar acoge la premier de la cinta, que cuenta también con el apoyo de la Xunta y la colaboración de FARO DE VIGO.

–¿Conoció a Carlos Oroza?

–Durmió en mi cama durante meses, cuando lo acogió mi familia y yo me vi obligado a dormir en la biblioteca de mi padre [Nelson Villalobos]. Le compraba los cigarrillos y me sentaba a hablar con él todas las tardes. Pero lo conocí antes, con menos de 10 años. Mi padre siempre tuvo la idea de publicar sus obras y se pasó muchos años intentándolo, hasta que lo consiguió. Íbamos a verle los fines de semana e ir a ver a Carlos era salir a la calle a ver si te lo encontrabas. Me cogió aprecio y yo le escuchaba mucho porque es una figura a la que hay que escuchar. Fue como un abuelo. No he tenido contacto con los míos, porque mi familia no vivía en España, y de alguna manera se convirtió en esa figura. Siempre me causó mucha impresión porque era un enigma. Me preguntaba: ¿De dónde vino Carlos? ¿De dónde salió?

– ¿Y lo resolvió?

–Creo que no se puede resolver, porque Carlos es un poliedro, tiene muchas caras. Lo que he tratado de hacer es enfrentarlas. Cada entrevistado, por décadas, me complementa un momento de su vida. Es gente que lo trató. He hecho una investigación que me llevó varios años, con artículos de periódico, en la Biblioteca Nacional de España, en archivos municipales… Mil cosas mil porque Carlos era muy citado. Toda esa investigación la he aunado, pero no con la intención de decir algo en concreto. Porque no se puede. Eso es lo bonito de él, que nunca se va a saber si era de verdad esa historia o no. Es un mito.

–Entonces, ¿cuál es la intención del documental?

–Hacer un homenaje personal a Carlos Oroza. Entrever su vida, entrever a la persona. Como guionista de cine, me gusta construir personajes y el de Carlos siempre me ha intrigado: ¿De dónde salió? ¿Cómo se forjó esa persona? ¿Qué hacía? ¿Qué música escuchaba? ¿Cómo empezó a escribir? ¿Se casó con la alta realeza española o no?... He hecho una especie de biografía poética. Nunca me planteé un documental al uso porque no puedes hacer una cosa tradicional sobre él. Era todo lo underground posible. Iba en contra de todo. Mi documental no podía hacer algo tradicional; también tenía que ser diferente para apoyar su discurso.

–¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo se hace un documental poético?

–En el cine que llevo haciendo hasta ahora siempre me ha interesado esa manera de narrar, fijándome en otras cosas. La poesía es lo que más te acerca a la realidad y, al mismo tiempo, lo más difícil de comprender o lo más hermético. Todas mis películas siempre tienen esa atmósfera misteriosa, poética… Es mi primer documental y me ha encantado.

–¿Y se parece ese Oroza que conoció, ese que ve como un abuelo, con el Oroza que descubrió a través de los testimonios de otras personas?

–No solo se parece, sino que se hizo aún mejor, más misterioso. Por una pregunta que me contestaba, me generaba 50 más. Al final me dije que lo bonito de esto es que nunca voy a llegar a conocer a Carlos. Yo tengo mi idea de él, tú tienes la tuya, las personas que he entrevistado tienen la suya… Cada uno, al final, se lleva una idea porque lo que simboliza Carlos es la libertad. Renunció a todo, renegó de todo, y eso conlleva un sacrificio, que en el arte es más difícil, porque el arte ya exige sacrificio de por sí. Lo sacrificó todo por su ideal de lo que era la poesía, esa vida nómada, de eremita. Eso me ha dejado mucha huella. Al final, el documental no solo habla de Carlos, también del artista en general. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por lo que tú crees? Esto es un acercamiento que espero que dé lugar a muchas más cosas: que mucha más gente le conozca, que se expanda más su poesía… Hacía falta hacerle este homenaje audiovisual en una época tan audiovisual.

- ¿Cree que es necesario difundir más su figura o ya es suficientemente conocida?

-Hay que defenderlo más, hay que hay que llevarlo a más sitios. Hay que sacarlo de Galicia. Ya conquistó Madrid en los 70, era el poeta maldito del Café Gijón y una personalidad que todos conocen. Empezó a tener mucho éxito. Luego se retiró a Galicia porque renegó de todo nuevamente. Habría que llevarlo fuera y tiene la fuerza suficiente para conquistar cualquier territorio porque no tiene fronteras. Es su frase famosa: “Dejad que el trigo crezca en las fronteras”. Puede estar en cualquier parte.

-¿Por qué el título del documental, “Quieres salir. Puedes entrar”?

-Me gusta esa idea ambigua: Quieres entrar, puedes salir; quieres salir, puedes entrar. Como que se te abre una puerta que nunca ha estado allí. Es una frase tiene muchas caras y es un enigma. Es como Carlos.

