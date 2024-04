Carta de un hijo de Maricarmen, asesinada en Vigo: "Era la madre que todos quisiéramos tener: ni ella, ni nadie, se merecía este final"

Que decir de Mamá… Era la madre que todos quisiéramos tener. La matriarca del clan. Sufrió lo indecible con su salud, con los disgustos que le ocasionamos y con los que otros nos ocasionaron. Por ello, sin duda, me quedo con su disposición, con su lucha diaria, con su positividad, con su complicidad, con su energía… con sus ganas de vivir.

Todas las personas que fallecen dejan un vacío, pero lo de "Mari de los Loros" es más que eso. Era la asistenta social del barrio y de la familia. LA MEJOR MADRE DEL MUNDO. Atenta a los mínimos detalles. He llorado y he reído mucho con ella. Pasamos momentos muy duros y, más todavía, momentos muy FELICES.

Nos quedaremos con su esencia y con el legado que nos trasladó.

María del Carmen D. E. / Cedida

No se merecía ni ella, ni nadie, este final.

Pero lucharé por ella…

Creo que el trágico final que ha tenido mi madre, tendría que darnos que pensar, para replantearnos muchas cuestiones relacionadas con la forma en que está avanzando esta sociedad, en la que se ofrecen falsamente múltiples servicios o coberturas sociales, que parecen completar un nivel de bienestar determinado, pero que realmente no son más que una mera apariencia, una suerte de burlería que emplean los políticos, apoltronados en sus cómodos puestos, para contentar a sus votantes.

Si los mecanismos prometidos por los políticos y por las administraciones hubieran sido desplegados, mi madre ahora no estaría muerta. En estos momentos desconozco si esa falla se debe a la negligencia de alguna persona que no ha realizado correctamente su trabajo, por falta de empatía o por dejadez, o si responde más a una falta de recursos económicos, pero me encargaré de averiguarlo.

Ya lo decía mi madre, que estábamos perdiendo el norte cuando resulta que un perro parece tener las necesidades más cubiertas que una persona o, cuando ese mismo perro, provoca más sentimientos o más empatía en la generalidad de la gente que una persona que pueda estar tirada en la calle o desatendida en su casa durante largo tiempo. Y no se entiende.

Esperemos que estos perros puedan luego pagarnos las pensiones.