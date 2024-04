Casi un centenar de cámaras y sensores controlarán las zonas de bajas emisiones

Aunque aún habrá que esperar un año para que funcionen en condiciones normales, las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) comienzan a ser una realidad en Vigo. Estos perímetros del casco urbano donde se restringirá el acceso a los vehículos más contaminantes contarán con casi un centenar de cámaras, paneles informativos y sensores de control de calidad del aire en las cuatro zonas propuestas por el Concello. Éstas abarcarán el Centro, Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario; permitiendo el tránsito y aparcamiento en las calles que las delimitan pero no en su interior. La implantación de las mismas –exigida por la Ley del Cambio Climático y Transición Energética para el 31 de diciembre de 2023– supondrá la mayor revolución en el tráfico vigués desde las peatonalizaciones de principios de siglo. Para ello, el gobierno local realizará una elevada inversión en sus sistemas de control y, sobre todo, en las infraestructuras que permitirán apostar por una movilidad a pie o en otros medios más sostenibles. Y es que los fondos europeos Next Generation aportarán 19,3 millones de euros entre ocho actuaciones. Las ZBE cuentan con 4.055.281 euros, el 75% del total necesario. En esta partida se incluyen las 74 cámaras lectoras de matrículas en los puntos de entrada y salida, así como la ampliación de la red municipal de fibra óptica hasta los 10 kilómetros de fibra y 12 de cobre; contando con 50 nodos de comunicaciones.

En los puntos de acceso a las cuatro áreas restringidas habrá un total de ocho paneles. Tres serán de 65 pulgadas a doble cara con información a ciclistas y contaje para los Vehículos de Movilidad Personal; estando situados en los carriles bici de Pizarro-Isabel La Católica, Camelias-Concello y Praza do Emigrante hacia Castelao. Las cinco restantes serán de mensaje variable siguiendo los protocolos de la DGT. Con unas dimensiones de 48x176cm, estarán ubicados en los cruces de Don Bosco y Pracer, Eduardo Cabello en Bouzas, Jenaro de la Fuente con Maruja Mallo, Colón con Marqués de Valladares y Cánovas del Castillo con Carral. Complieta el despliegue un nuevo videowall en la Sala de Gestión de la movilidad de la Policía Local. Las que sí que están instaladas ya en las calles son las estaciones de calidad del aire capaces de evaluar los niveles de temperatura, humedad y más de media docena de indicadores de partículas. Estos se encuentran en Plaza de España, la rotonda de Juan XXIII, Urzáiz con República Argentina y rúa Pescadores.

En cuanto al Vigo Vertical, el programa al que el Concello ha fiado la movilidad sostenible de proximidad, los fondos concedidos por el Gobierno se reparten entre obras ya finalizadas como la fase 2 de las rampas de Gran Vía (3,145 millones) el ascensor HALO (5,99 millones), la rampa del centro de salud de Teis; así como otras en desarrollo como la del Colegio Losada-Ramón Nieto, la del centro de salud de Ramón Nieto, el corredor entre Travesía y Aragón o entre Romil e Hispanidad.

Aunque estas zonas se pondrán en marcha en 2025, las multas de hasta 200 euros no llegarían hasta el año siguiente. En cualquier caso, el alcalde Abel Caballero apuesta por un sistema progresivo en ello: “Confiamos mucho en la concienciación ciudadana y no vamos a sancionar a las personas que no tienen medios económicos para cambiar sus coches” resume.

Encuestas ya activadas

Desde este lunes 1 de abril está activa una encuesta en la nueva página web (zbe.vigo.org) con información de las cuatro ZBE que se establecerán en la ciudad. Estará disponible durante 15 días –habilita a la vez un buzón de sugerencias–. A continuación, realizará encuestas a pie de calle a los ciudadanos. El formulario online, con poco más de 20 preguntas, se completa en menos de cinco minutos y permite a los vecinos dar su opinión sobre una medida que ha generado dudas, aplausos y polémicas a partes iguales.

Este modelo ha sido criticado por el BNG de Vigo, quien pide una participación real en el desarrollo de lo que consideran una “mala copia de Madrid Central”. El portavoz nacionalista, Xabier P. Igrexas, reitera que “el reto que tenemos como ciudad es ofrecer alternativas para que haya que usar menos el coche apostando por la movilidad peatonal, en bicicleta y bus urbano... La edil de Seguridad y Tráfico, Patricia Rodríguez, defendió que el gobierno local está en “diálogo permanente”.

Arranca la instalación de la primera rampa mecánica en Escultor Gregorio Fernández El corredor que el Concello de Vigo está construyendo entre las zonas de Areal, Rosalía de Castro y García Barbón hasta el Barrio de Ribadavia, más cerca con la instalación de la primera de las cinco rampas mecánicas que transitarán por la calle Escultor Gregorio Fernández. El alcalde de Vigo, Abel Caballero, junto a las ediles de Urbanismo y Seguridad, María José Caride y Patricia Rodríguez Calviño visitó la instalación de esta mejora, que cuenta con un presupuesto de 2,6 millones, de los que el 75% corren a cargo del Gobierno de España a través de los fondos Next Generation. “Se beneficiarán miles de ciudadanos”, apremió el regidor. En total, se instalarán 5 rampas mecánicas a lo largo de 180 metros y salvarán 15 metros de altura entre Vía Norte y la praza de Fernando El Católico.

Las claves de las ZBE Cuatro áreas delimitadas Las zonas restringidas estarán en el Centro, Praza de Portugal, Bouzas y O Calvario; dejando el paso libre en sus límites. Sanciones según renta El Concello no multará a los conductores que no puedan cambiar de vehículo a partir de su implantación en 2026. Vigo Vertical como pilar Los fondos europeos han aportado más de 14 millones de euros para infraestructuras que incentiven la movilidad a pie. Medidores ya instalados El sistema de control contará con 74 cámaras, 8 paneles de información y 4 estaciones de medición del aire.

