La UVigo diseña sistemas de energía para “rovers” lunares

La UVigo participa en un proyecto liderado por la Universidad de Oviedo y del que también forma parte la de Leicester para el desarrollo de sistemas de potencia en “rovers” lunares. El consorcio está financiado por la Agencia Espacial Europea (ESA) y combina paneles solares, baterías y generadores termoeléctricos de radioisótopos.

El objetivo del proyecto Ampers (Advanced Management Power Electronics for Radiosotope and Solar), que tiene una duración de dos años hasta septiembre de 2025, es diseñar sistemas de potencia eléctrica que garanticen las demandas energéticas de los vehículos no tripulados que explorarán el polo sur lunar en busca de agua congelada.

La participación de la UVigo está liderada por el grupo de Tecnología Aerospacial a través de los investigadores Carlos Ulloa y Fermín Navarro, que también son profesores de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio de Ourense, así como de Alejandro M. Gómez, Alejandro Camanzo y Manuel Cid.

El polo sur de la Luna está formado por regiones en las que nunca luce el Sol, por tanto, no hay energía solar disponible, y por otras en las que nunca se oculta. Por tanto, los “rovers” deben adaptarse a estas dificultades y a los inconvenientes de las tres fuentes de energía utilizadas.

Los investigadores del consorcio tratarán de dimensionar las diferentes fuentes para cumplir las demandas, minimizando la masa y el volumen. Una solución basada exclusivamente en generadores termoeléctricos de radioisótopos (RTGs) sería muy pesada y voluminosa, mientras que recurrir solo a paneles solares resultaría inviable por la falta de luz solar.

El grupo de Sistemas Electrónicos de Alimentación de Oviedo desarrollará los modelos de simulación de potencia y sus prototipos funcionales. La Universidad de Leicester, principal desarrollador en Europa de RTGs, proporcionará modelos compatibles con los ovetenses. Y los investigadores de la UVigo modelarán el entorno térmico en el que tendrán que trabajar los “rovers” y que afecta a la potencia producida por los paneles solares y los RTGs, así como a la operación de las baterías.

Además, si las temperaturas fuesen muy bajas, sería necesario el uso de calefactores, lo que contribuiría a la demanda de potencia eléctrica.

Los investigadores de Vigo y Oviedo ya realizaron ensayos, dentro de un proyecto anterior para la ESA, en cuevas volcánicas de Lanzarote para diseñar las antenas de los vehículos de exploración lunar.