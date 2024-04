Un ciclo de proxeccións e debates reivindica o papel do galego no cine

A UVigo pon en marcha desde hoxe, en colaboración coa Deputación de Pontevedra, o ciclo “A lingua galega no cinema”, que busca “reivindicar” o uso da nosa lingua neste ámbito. A vicerreitora Susana Reboreda e a vicepresidenta provincial Luisa Sánchez presentaron onte a iniciativa, que está coordinada polo director de cine galego de orixe italiana Simone Saibene.

O ciclo constará de seis sesións no edificio Cambón do Casco Vello, sede do Parque Nacional Illas Atlánticas, e a entrada será de balde ata completar a capacidade da sala.

A primeira película proxectada será “Os espazos en branco”, de Brunoa Arias, que comezará ás 19 horas. A segunda sesión será o 9 de abril con “Pelerinaxes”, de Simone Saibene, e a terceira, o 23, con “A illa das mentiras”, de Paula Cons. O día 30 será o turno de “O soño da sultana”, o 2 de maio terá lugar unha mesa redonda sobre cinema de animación en galego e a sesión do 9 de maio estará adicada ás curtas.