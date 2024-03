Case 40 anos ao servizo da cultura

Se antes de atravesar a porta acristalada alguén ergue a mirada, sobre as palabras Cartabón e Libraría, descobre xa toda unha declaración de intencións: “Lingoa proletaria do meu pobo/ eu fáloa porque sí, porque me gosta,/ porque me peta e quero e dame a gaña;/ porque me sai de dentro, alá do fondo/ dunha tristura aceda que me abrangue/ ao ver tantos patufos desleigados,/ pequenos mequetrefes sin raíces/ que ao pór a garabata xa nan saben/ afirmarse no amor dos devanceiros,/ falar a fala nai...”. E así é como os versos de Celso Emilio Ferreiro aventuran que se está a piques de poñer un pé nunha libraría con personalidade propia.

Ao fondo, detrás do mostrador, atópanse Maribel Tato e Gonzalo Pérez facendo o que mellor se lles dá logo de case catro décadas ao servizo da cultura, enchendo os andeis de novidades literarias e clásicos polos que non pasa o tempo, sempre procurando apostar polo mercado do libro galego e tendendo unha man amiga aos autores e autoras noveis. E é que en Cartabón, os clientes tanto poden mercar libros como botar unha tertulia con eles ou asistir a distintas presentacións e coñecer alí mesmo a escritores e escritoras de referencia.

Queriamos ser un espazo no que facer país, loitar polo noso e a nosa lingua Maribel Tato — Propietaria de Cartabón

Se ben Gonzalo Pérez era quen gardaba as ansias daquel cativo de sete anos que soñaba con traballar nunha libraría, foi a súa muller, Maribel Tato quen o 24 de xullo de 1985 deu o paso para materializar a ilusión do seu compañeiro e abriu aquela libraría soñada, aínda que nun primeiro momento o groso da actividade era como papelería. “Comecei eu primeiro e ao ano seguinte xa se incorporou Gonzalo. Conseguimos montala con moitísimo esforzo, porque ás editoriais había que pagarlle todo en man e era crédito sobre crédito. Traballamos moito, as nosas fillas eran pequeniñas e tivemos que loitar para saír adiante, pero a libraría era a nosa ilusión e co tempo fomos centrándonos e a papelería desapareceu”, lembra Maribel, quen tamén apunta que “hai uns doce anos que reformamos o local, precisamente, co obxectivo de facer presentacións, de dispoñer dun espazo cultural propio e devolverlle á sociedade o que nos achega a nós”.

A nosa misión como libraría de barrio é ter a confianza cos clientes para poder recomendarlles títulos Gonzalo Pérez — Responsable de Cartabón

Sentado ao seu carón, Gonzalo Pérez rememora aqueles inicios destacando que bota en falta“a relación máis directa que había coas editoriais, porque hoxe todo vai por internet”. Así mesmo, destaca como inimigos principais das pequenas librarías “as vendas online e a violencia administrativa”, pero salvando esas trabas, afirma que “estamos desfrutando do que verdadeiramente nos gusta”.

Cartabón caracterízase pola especialización no libro galego e Maribel sinala que “sempre foi a nosa aposta. Queriamos ser un espazo no que facer país, loitar polo noso e a nosa lingua”, engadindo Gonzalo que “a nosa paixón é a cultura de aquí, de proximidade e de base. E a nosa misión como libraría de barrio é ter a confianza cos clientes para poder recomendarlles títulos”.

Con fe, esforzo, constancia, ilusión e paixón, Maribel e Gonzalo non miran á xubilación e, polo de agora, pensan seguir facendo barrio e país dende o acolledor recuncho que un día soñaron en Vigo e que hoxe son quen de gozalo acotío.

Publicación editada por Cartabón en 1999 cun texto de Luísa Villalta. / C. S.

Palabras de Luísa Villalta como agasallo para clientes e lectores

“Os bares estaban ateigados e a multitude agardaba a revelación do amor gritando e bailando sen demasiada convicción. El recoñeceuna e seguiuna por tres locais diferentes, un número que encontrou simbólico e suficiente. Mentres se lle achegaba pensou frases definitivas acerca do seu rostro perfeito que o vingaría dos rostros de mulleres anteriores nos que, segundo regresaba a casa co botín, xa comezaba a enxergar trazos retortos baixo a maquillaxe compacta”, A Coruña (1957). Comeza así o breve relato de Luísa Villalta titulado Os amantes de imaxes, un pequeno tesouro incluído na publicación que Maribel Tato e Gonzalo Pérez editaron en 1999 coa intención de agasallar aos seus fieis clientes e ávidos lectores.

Naquel momento, estes libreiros vigueses imprimiron uns 3.000 exemplares e na actualidade tan só conservan un de mostra que recolle narracións na súa expresión mínima de autores e autoras galegas, tales como Rosa Aneiros, Olga Novo, Fran Alonso, Inma López Silva, Xurxo Souto, María Canosa ou Rafa Villar, entre outros. Acompañadas da visión persoal do fotógrafo Manuel G. Vicente dos escritores, os propietarios de Cartabón non descartan lanzar unha reedición destas pílulas literarias.

