Una reforma legal sobrecargará todavía más a la ya colapsada sala civil de la Audiencia

Junto a la propia Sección Sexta, la reforma legal en lo relativo a la formalización de los recursos de apelación afecta directamente a los procuradores y abogados. Y lo que se ha evidenciado en estos primeros días es la improvisación que demasiadas veces acompaña a las nuevas leyes. “Se realizan las reformas, pero no se las dota de los medios ni de los mecanismos necesarios para ponerlas en marcha con garantías”, coinciden distintas fuentes consultadas. José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo, pone varios ejemplos de los problemas con los que se están encontrando. “Los recursos de apelación se presentan de forma telemática vía <strong>Lexnet</strong>”, arranca. Pero resulta, prosigue, que si bien ya tienen la pestaña habilitada en la plataforma informática para formalizar el recurso propiamente dicho según lo que establece la nueva regulación, el sistema no está preparado aún para realizar otros trámites, como dar traslado de los escritos a los compañeros profesionales o para aportar documentos. “Así que a día de hoy no podemos cumplir los requisitos que establece la ley para la formalización de las apelaciones”, resume. Dado que aún tardarán un tiempo en tener que presentar los recursos directamente a la Sección Sexta, este profesional “espera” que se vayan solventando las carencias y “se pongan todos los medios”, tanto en lo relativo a Lexnet como en relación con otras cuestiones como la cuentas de consignaciones donde se deben realizar los depósitos para recurrir.