Demandan a la UVigo que complemente el salario del personal predoctoral

La Asociación de Persoal Investigador da UVigo (APIUVigo) demanda al equipo de gobierno que la institución complemente el salario de las personas que desarrollan su doctorado como ya ocurre en las universidades de Córdoba y Sevilla. El Estatuto del Personal Investigador en Formación establece un mínimo anual de 16.127 euros durante los dos primeros años de contrato, de 17.279 euros en el tercero y de 21.600 euros en el cuarto.

“Están un pouco por riba do salario mínimo interprofesional e xa o ano pasado pedimos que se complementasen, pero dende o Reitorado explicóusenos que non había forma de xustificar ese maior gasto en salarios. Seguimos insistindo nesta demanda porque se Sevilla e Córdoba poden facelo tamén será posible no caso da UVigo”, señala Breogán Riobó, presidente de la asociación

Su petición es que la institución refuerce los salarios “máis precarios da carreira investigadora”, como mínimo, al nivel que sus homólogas andaluzas: 280 euros brutos/mes los dos primeros años y 175 en el tercero.

En su última reunión con el equipo de gobierno, los representantes de APIUVigo también reclamaron que las personas contratadas con cargo a proyectos no paguen la matrícula del doctorado. Un derecho del que ya disfrutan quienes tienen contratos del ministerio y de la Xunta y, más recientemente, también de la propia UVigo gracias a las demandas del propio colectivo. “Están sendo discriminados e obrigados a pagar por traballar. Urxe darlles solución”, insiste.

La asociación critica asimismo que se sigan produciendo “retrasos” en la contratación de personal técnico y de gestión a cargo de proyectos de investigación una vez que la Ley de Ciencia y la reforma laboral obligan a las universidades a estabilizarlos desde 2022.

“Seguimos pelexando continuamente. Naquel momento a UVigo dicía que había un gran volumen de contratos e que tiñan que facer unha normativa. Pero a realidade é que máis dun ano despois, as cousas seguen igual. Os investigadores principais solicitan contratos previstos para un momento determinado e que chegan meses despois. E dende o equipo de goberno o que dicen é que están cubrindo mal os formularios e que van facer un titorial. O que fai falla é persoal especializado que xestione servizos esenciais coma este e ademais descargue ao profesorado e aos investigadores”, comenta Riobó.

La gestión de la UVigo respecto a la convocatoria de ayudas postdoctorales de la Xunta para 2024 –49 plazas para las tres universidades con garantía de estabilización– también ha generado críticas entre la comunidad universitaria. Desde la CIG han denunciado el proceso de preselección, que aseguran que no se ha realizado en Santiago ni A Coruña, y que los candidatos, como consecuencia, hayan tenido menos días para presentar documentación.

A causa de esta preselección y de la decisión de no admitir más de dos candidatos por área, comenta a FARO una de las afectadas, hay aspirantes que pueden ser excluidos a pesar de tener buenos currículos, mientras que otros, allí donde no haya competencia, pasarán directamente este primer proceso aunque carezcan de méritos.

Desde APIUVigo valoran positivamente que la convocatoria incluya la estabilización, algo que demandan también para el resto del personal postdoctoral en precario, aunque creen que todos los aspirantes de una misma área deberían tener el mismo apoyo de la institución. “O equipo de goberno explicounos que non podía deixar á universidade atada daquí a seis anos para contratar a xente en áreas sobredimensionadas. Por iso, ademáis dos méritos, tamén valoraron aspectos vinculados ás necesidades docentes para facer unha preselección”, traslada Riobó sobre la justificación del Rectorado.

Usuarios del gabinete psicopedagógico, sin atención 4 meses después

Cuatro meses después del cierre del gabinete psicopedagógico, muchos usuarios continúan sin recibir atención. La UVigo anunció en diciembre un acuerdo con el Colegio Oficial de Psicólogos de Galicia como solución transitoria, pero hasta finales de febrero no fueron atendidos los primeros solicitantes. Y en APIUVigo tienen constancia de que, hasta el pasado día 8, al menos 15 demandantes seguían a la espera.

“A vicerreitora de Benestar explicounos nunha reunión o 20 de febreiroque o proceso administrativo e a elaboración de listas de profesionais voluntarios por parte do Colexio demorou a atención. Valoramos a súa predisposición, pero é preocupante que non saiban canta xente está pendente de recibir atención”, señala Riobó. Desde APIUVigo también demandan a la Universidad que simplifique el proceso de solicitud y que los profesionales del Colegio conozcan sus funciones, pues tienen constancia de que se han interpuesto quejas internas en este sentido.

En todo caso, insisten en que la UVigo debe contar con una unidad específica de apoyo psicopedagógico, tal y como establece la LOSU, y no solo para los estudiantes, sino para toda la comunidad universitaria. “O que temos claro é que o servizo ten que estar canto antes de volta na UVigo, con máis persoal e máis atención. O que nos trasladan é que están pendentes de que a Xunta se pronuncie porque a LOSU di que o servizo se prestará en colaboración coas CC AA, pero a UVigo ten que avanzar”, destaca.