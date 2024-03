La voz silenciada de las mujeres gallegas

Durante su recorrido por la Galicia de los años 20, la estadounidense Ruth Mathilda Anderson no solo fotografió a mujeres que no se ajustaban a los estereotipos de género ni a los clichés de un rural bucólico y pintoresco. También les dio voz. Y esta visión contraria a los cánones provocó que la obra Gallegan Provinces of Spain: Pontevedra and La Coruña nunca fuese editada en España. Un ocultamiento que se prolonga hasta la actualidad y que mantiene silenciada una parte de nuestra historia contemporánea y de nuestra identidad.

Es la tesis que defiende la investigadora Alba Rodríguez Saavedra, quien destaca el “carácter diferenciador” de la obra de Anderson y subraya el papel de la traducción como “vía de recuperación e recoñecemento da nosa memoria e dunha época que que se conta de maneira absolutamente parcial”.

Ella fue la primera en trasladar al gallego a la fotógrafa y documentalista estadounidense para el libro “Unha mirada de antano”, publicado en 2009 por Afundación y del que también fue codirectora. Y en un viaje posterior a Nueva York, los “compañeiros” de la Hispanic Society of America, depositaria de la colección y los derechos de Anderson, le regalaron un ejemplar de Gallegan Provinces, editado originalmente en 1939. Le sorprendió su exhaustividad sobre la cultura gallega pero no volvió a él hasta tiempo después y con una mirada “máis crítica”.

Alba Rodríguez, con su ejemplar de "Gallegan Provinces". / Cedida

Su primer hallazgo fue que Anderson tradujo para esta obra la mayor cantidad de textos de Rosalía de Castro del gallego al inglés hasta 1964. ”E a pesares deste fito, de que traduciu á nosa poeta insigne, non aparecía mención por ningures. A partir de aí empeza a miña investigación”, relata Rodríguez, que desarrolla su tesis en el grupo de Traducción y Paratraducción de la Universidad de Vigo.

“O canon ten estratexias de manipulación que se activan segundo as necesidades do momento para perpertuarse e a miña hipótese, porque non teño certezas plenas, é que estamos ante un texto que foi deliberadamente ocultado. Anderson foi descrita só como unha boa fotógrafa que ademais buscaba estereotipos, non a realidade. E só podo explicar a ausencia de referencia por parte de Castelao, que nesa época vivía en New York, polas posibles discrepancias ideolóxicas co fundador da Hispanic Society, Archer Milton Huntington, xa que tanto el como Ruth Matilda contaban con máis amizades no bando fascista que no republicano”, comenta.

Anderson también se rebela frente a la construcción de una Rosalía de Castro “abnegada, mater dolorosa, melancólica e sen biografía”. “Traslada unha imaxe dela que non se corresponde en absoluto coa santificación que se estaba facendo en Galicia da autora. Unha deturpación que comezou con Murguía e que continuou co ronsel de intelectuais galegos. Rosalía foi todo o contrario, pero imaxino que o libro suporía unha ameaza para a construción desa identidade galega incipiente”, plantea.

Tampoco se ajustó la fotógrafa estadounidense a los cánones que siempre han insistido en oponerla a Emilia Pardo Bazán. “Ela defende ese nexo polo feminismo das dúas e incorpora os seus testimonios literarios en diferentes momentos do libro. E o máis bonito é que non as parafrasea, senón que as cita literalmente”, destaca.

Y ambos discursos, junto con el suyo propio, “complementan” los de las mujeres anónimas que Anderson se encuentra en su recorrido por Galicia. “Vai construindo o relato sobre o que se vai atopando a medida que avanza de aldea en aldea. Cóntanos a súa opinión e, a continuación, cédelles a palabra ás mulleres galegas, para que sexan elas as que falen no seu libro. As protagonistas das súas imaxes tamén teñen voz”, remarca.

La "industria" de las palilleiras en la Costa da Morte

“Reflicte a depresión demográfica, a tristura e sensación de non ter saída, que moitos anos despois recollería Carmen Martín Gaite en Usos amorosos de la posguerra española, cando as mozas de Camariñas comentan a pena que teñen porque só hai dous homes casadoiros para toda a aldea. Ou cando as mulleres lle piden que as leve canda ela a América, porque os seus homes tiveron a oportunidade de marchar pero elas non”, revela.

También hablan las mujeres de la Costa da Morte que aprenden a palillar de niñas y que gracias a esta industria, “importantísima” palabra utilizada por la propia Anderson, son ellas las que sacan adelante a las familias cuando el temporal impide salir a los hombres a pescar.

Otro de sus logros es que no muestra “un rural monolítico”, sino que recoge la diversidad de la época, donde también había mujeres con excelentes cualidades para los negocios como la propietaria de una fonda o una vendedora de castañas que Anderson pone en valor.

“Outros libros de viaxeiras da mesma época si conseguiron entrar no sistema e foron traducidos ao galego porque dan esa versión das mulleres galegas, mozas louzás que aceptan con dozura e agarimo as cargas domésticas e as do campo. E ao mesmo tempo falan de Rosalía como unha sentimental intimista e emotiva poeta.Aí reside a diverxencia con Anderson, que non ofrece ese discurso canónico, estereotipado e bucólico”, insiste.

“Todo o seu libro está construido na visibilización, no recoñecemento e no respeto polas mulleres de Galicia, tanto as que foron aplaudidas polas súas obras, como as que son completamente anónimas e foron expulsadas da nosa historiografía oficial. Completa a historia que necesitamos para comprender a Galicia contemporánea”, concluye la experta.

Fragmento de la obra de Anderson en el que incluye un texto de Rosalía de Castro. / CEDIDA

“Temos un tesouro da nosa memoria histórica alén do Atlántico ao que deberiamos acceder”

Apenas conocemos el 10% de las más de 5.000 fotografías custodiadas en la Hispanic Society of America, donde también se conservan valiosa documentación y notas de la propia Ruth Mathilda Anderson. “Alí está unha parte do noso pasado. Temos un tesouro da nosa memoria histórica alén do Atlántico ao que deberiamos acceder e traducir”, defiende Alba Rodríguez, cuyas investigaciones recibieron recientemente el Premio Enxeñeiro Comerma del Concello de Ferrol.

Según ella, los responsables de la entidad están dispuestos a colaborar en el arduo trabajo de documentación y catalogación de estos fondos, pero un proyecto de esta magnitud debería estar liderado desde una institución como la propia Xunta. “Sería totalmente extraordinario tratar de sacar todo este tesouro á luz, compartilo e velo publicado. Eu empezaría pola traducción de Gallegan Provinces, pero non hai que esquecer a extensísima documentación que Anderson foi producindo a medida que coñecía e investigaba Galicia durante os dous anos que pasou aquí”, señala.

“Se descoñecemos o noso pasado situámonos nunha especie de zona perdida e carecemos de referentes, dese espello das que foron primeiro para mirarnos nel”, reivindica Rodríguez, que compatibiliza su tesis sobre Anderson bajo la dirección del profesor Alberto Álvarez Lugrís con su trabajo como traductora y editora en Afundación.