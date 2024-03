“El terrible incendio de la guardería Dinky y el terremoto de Lorca me sobrecogieron”

Con 42 años de trayectoria profesional a sus espaldas, Genaro Cabo Merino ha participado en la investigación y en el peritaje de muchos de los grandes siniestros ocurridos en España en las últimas décadas. Como investigador de incendios se estrenó en su Vigo natal con un suceso que aún hoy hace estremecer a toda la ciudad, el de la guardería Dinky, ocurrido un aciago 28 de febrero de 1997 y en el que murieron tres bebés. A ese fuego le siguieron muchos más, incluido el que en otro mes de febrero, pero de 2005, devoró la Torre Windsor de Madrid. Él fue uno de los expertos que se adentró en aquel esqueleto calcinado para esclarecer las causas del incendio. Pero ninguno le volvió a impresionar como el que llevó la tragedia a la escuela infantil de Alcabre. “El de Dinky fue como un guantazo, porque era el primero y porque se habían muerto tres criaturas; pensé ‘pues igual esto no me gusta tanto’, pero después te das cuenta de que alguien tiene que hacerlo”, recuerda. En su papel de perito tasador asistió a otro tipo de catástrofes. En sus inicios se enfrentó a inundaciones como la pantanada de Tous (1982) o el desbordamiento del río Nervión en Bilbao (1983). Pero la que le sobrecogió sobremanera fue la del terremoto de Lorca de 2011: “Era tal la destrucción y la desolación que cuando llegué allí me puse a llorar. No sabía ni por dónde empezar”.

Con una dilatada experiencia y con pocas ganas de jubilarse pese a sus 67 años, Genaro Cabo acaba de asistir, en este caso como espectador, al mortífero incendio que hace casi un mes arrasó dos bloques de un edificio de viviendas del barrio de Campanar de Valencia, dejando un balance de 10 fallecidos y más de 130 viviendas calcinadas. La investigación sobre las causas de ese fuego, reflexiona, no resulta complicada. Al contrario: “Es muy fácil, porque se sabe con exactitud la vivienda donde se originó; hubo la suerte de que alguien estaba grabando cuando todo empezó”. Aunque inicialmente se apuntó a un cortocircuito en el mecanismo que accionaba el toldo del piso, el último informe policial apuntaría como origen a un electrodoméstico de la cocina.

Por su voracidad, este experto compara este reciente incendio con uno de los que él investigó, el de la Torre Windsor de Madrid. Porque la tipología de construcción de aquel coloso de 106 metros de altura lleno de oficinas también contribuyó a que la construcción se consumiese “entera”, a que ardiese como una “antorcha”. “Son incendios diferentes en el tipo de estructura causante, pero la acción es la misma: un incendio por fachada clásico que es imparable, lo mismo que ocurrió en la Torre Grenfell de Londres en 2017”, explica.

Incendio mortal en la guardería "Dinky" / Jesús de Arcos

Si en Valencia influyeron la cámara ventilada de la fachada y el uso de polietileno prensado en las placas –de la misma familia que el poliuretano de los paneles sandwich “que tanto se estilaron” en la construcción de naves industriales y empresas frigoríficas en los años 80 y 90–, el incendió del Windsor se extendió como la “pólvora”, afirma este vigués, a causa de los vinilos que revestían la fachada acristalada del imponente rascacielos. Lo que – según la tesis oficial y la que también comparte este investigador– se originó debido a una colilla mal apagada por una empleada del departamento de riesgos laborales de la consultora Deloitte en la planta 21 acabó adquiriendo dimensiones descomunales. “Aunque influyeron un cúmulo de cosas, entre ellas también que la intervención de los bomberos no fue la adecuada, la cuestión constructiva fue fundamental”, opina.

Jenaro de la Fuente

Hablando de Valencia, a Cabo también le viene a la mente un suceso ocurrido en 2009 en Vigo, el voraz incendio que afectó a un edificio en Jenaro de la Fuente dañando viviendas y comercios. Un joven lo causó al prender fuego con un mechero en material plástico de obras apilado en la calle. Los daños se valoraron en 1,1 millones de euros. Pese a los cuantiosos desperfectos materiales de aquel incendio que, recuerda este perito, reconstruyeron en las instalaciones de Seganosa, lo cierto es que el edificio no fue devorado por las llamas. “Ahí tienes un ejemplo de porque ese edificio no ardió y el de Valencia sí. Porque el de Jenaro de la Fuente se construyó como había que construirlo: la humareda fue terrible, pero las llamas no se expandieron de igual manera”, concluye este experto, que también ha participado en numerosas investigaciones de incendios ocurridos en empresas y naves, uno de los más recientes el de la conservera Jealsa en Boiro.