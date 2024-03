A “incansable” labor das mulleres do mar, baixo o foco

Sen elas non se pesca. A Asociación de Redeiras Atalaia da Guarda, merecidísimas gañadoras na categoría de Feminismo dos II Premios Pardo Bazán no País das Rías, organizados por FARO DE VIGO en colaboración coa Deputación de Pontevedra, protagonizarán este martes en A Guarda unha charla-coloquio para visibilizar o papel das mulleres no sector do mar en Galicia.

A presidenta da entidade, Marina Álvarez, foi a encargada de recoller o galardón durante a gala celebrada o pasado decembro. | // R.GROBAS / M.B.

A cita, que terá lugar na nave da asociación a partir das 18.00 horas e estará moderada pola xornalista Carla Mañas, contará coas testemuñas de Marina Álvarez e Sara González, presidenta e secretaria da entidade, respectivamente. Estarán acompañadas na súa intervención pola titular de Igualdade da Deputación, Sandra Bastos.

Un evento para o que tamén confirmaron a súa presenza o alcalde de A Guarda, Roberto Carrero; e o director xeral de Prensa Ibérica Galicia, Juan Carlos Da Silva, e que servirá para pór en valor a labor da asociación pola profesionalización do oficio de redeira, tan duro como preciso para que os nosos barcos podan saír a pescar cada día.

Durante a charla, tanto Álvarez como González compartirán as súas propias vivencias así como a traxectoria da Asociación de Redeiras Atalaia da Guarda desde as súas orixes en 2005, ano no que se constituíron coa visibilización e a profesionalización da súa labor, a equiparación salarial e a erradicación do furtivismo coma obxectivos fundamentais. Unha misión que cumpriron con creces, en palabras do xurado dos Premios, que quixo reivindicar a súa figura coma un exemplo paradigmático que “pon rostro a todas as mulleres do mar, traballadoras incansables, que desde sempre loitaron nun sector de homes no que elas foron e seguen sendo indispensables”.

Lonxe de conformarse, hoxe continúan esta contribución inestimable á Igualdade con antigos e novos retos como o recoñecemento das enfermidades laborais e o relevo xeracional. De todo iso, dos logros conseguidos e os moitos desafíos por diante, do amor polo mar e tamén das oportunidades do sector a través da artesanía falaremos o martes en A Guarda nunha conversa que ao tempo quere ser unha merecida homenaxe e á que está invitada a participar toda a cidadanía.