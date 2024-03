“Balaídos y el Fraga son los retos de la Diputación en Vigo”

Cargada de pilas para mejorar la vida de los vecinos de Vigo y con ganas de demostrar que está más que preparada para asumir el reto de ser vicepresidenta segunda de la Diputación de Pontevedra a pesar de llevar solo un año en política. Así se siente Luisa Sánchez (Badajoz, 1967), también concejala en la ciudad por el Partido Popular, exdirectora financiera de Povisa y exdirectora de Recursos Humanos del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Concede a FARO la primera entrevista de su carrera en un medio de comunicación. Lo hace tres días después de tomar posesión en la entidad provincial para definir las bases de su estrategia al frente de las áreas de Deportes, Economía e Impulso do Emprego y como representante del organismo en la urbe.

¿Se esperaba su elección como vicepresidenta de la Diputación?

Ya estaba definida como sustituta nominativa de Marta Fernández Tapias desde junio del año pasado, por tanto, en el caso de que ella saliera, como ha sucedido, pues, obviamente, la primera titular era yo.

Llegó muy pronto.

Era inesperado para todos, pero ha surgido así. Las oportunidades hay que aprovecharlas cuando llegan, cuando crees que estás preparad… He cogido el toro por los cuernos, ¿no? Que es lo que hay que hacer en estos casos.

¿Se ve preparada?

Por supuesto. Creo que el hecho de haber gestionado durante muchos años un presupuesto, el hecho de haber gestionado una plantilla muy importante, primero, aquí, en Vigo, en Povisa, donde estuve cerca de 27 años, y, a lo largo de este año, también en el área sanitaria de Pontevedra, gestionando la Dirección de Recursos Humanos, me avala para poder gestionar presupuestos y personas, que es de lo que se trata al final.

¿Le llevará mucho tiempo ponerse al día?

Acabo de aterrizar. Tomé posesión el miércoles. Aunque tengo aquí un equipo fantástico que me ha ido reportando, todavía tengo que aterrizar muchas cosas, y, además, tengo que hacerlo un poco mío, en el sentido de que hay una línea estratégica, pero tienes que dominar la materia, tienes que aterrizar muchísimas cosas, y es lo que voy a hacer con una inmersión brutal esta semana y la que viene. Tenemos que gestionar con rapidez. Parece que cuatro años de legislatura dan para mucho, pero, mientras antes empecemos a trabajar, antes se verán los resultados, antes se beneficiarán los vigueses, por supuesto, y el resto de la provincia.

Será la vicepresidenta segunda. La vicepresidencia primera recae en Pontevedra. ¿Cree que Vigo debería mantener la vicepresidencia primera tras la marcha de Tapias?

Como vicepresidenta de Vigo, yo me voy a considerar vicepresidenta con competencias en Vigo, donde voy a ser la número uno de la Diputación en Vigo. Y no se trata de un apellido, no se trata de un número, se trata de estar en Vigo, tener presencia en Vigo, mantener la inversión en Vigo, sacar adelante todos los proyectos, y a eso no hay que colgarle ningún título ni ningún apellido. Mi vocación es ser la número uno de la Diputación en Vigo.

Luisa Sánchez, en la Praza do Berbés. / Ricardo Grobas

¿Cuáles son los retos de la Diputación en Vigo?

Hay grandes proyectos que ya han sonado, como puede ser la grada de Gol, poner a punto Balaídos para el Mundial, el proyecto para el Cine Fraga, que yo creo que es un proyecto muy ambicioso que va a recuperar todo el ámbito de la cultura en Vigo... Pero, sobre todo, yo creo que el propósito de la Diputación es poner a Vigo en el centro y que los vigueses sean los protagonistas. Ese es el gran reto.

¿La intención de la Diputación es financiar la reforma de Gol al 50%, como se ha hecho hasta ahora con el resto de gradas?

Es un tema más que claro, lo que pasa es que hay ciertos componentes que deciden enturbiar las cosas. Tanto el presidente de la Diputación, Lugués, como la anterior vicepresidenta, Marta Fernández Tapias, en todos los medios, en el pleno del Concello de Vigo, por activa y por pasiva, han dicho que la Diputación va a estar ahí donde la necesiten. Y va a estar, por supuesto. De hecho, ya hay una dotación presupuestaria este año de 2 millones y medio pendiente del proyecto y pendiente de que se clarifiquen las cosas, frente al Concello de Vigo, que solo ha consignado 300.000 euros.

¿Pero la intención es financiar la mitad de la obra?

Sí. El convenio es así, financiar el 50%. ¿Qué pasa? Que nosotros nos caracterizamos, el Partido Popular y la Diputación, por hacer una gestión seria, donde estén controlados los tiempos y los sobrecostes. El 50% se financiará, pero teniendo muy en cuenta esos parámetros y esos límites.

¿Cuáles son esos límites y parámetros?

Todavía están por definir. Lo que hay es que estudiarlos y, desde luego, tenerlos muy acotados. No podemos tener sobrecostes como recurrentemente se tienen en esta ciudad en algún tipo de estructuras o en algún tipo de obras, de reformas y de infraestructuras en líneas generales.

Luis López avanzó la semana pasada que iba a mandar al Concello un protocolo de colaboración al Concello para conseguir que Balaídos pueda ser sede del Mundial 2030. ¿Se ha enviado?

Sí. Tiene que haber absoluta transparencia y coordinación para conseguir el objetivo común y es que Vigo sea sede del Mundial 2030.

¿La reforma de Balaídos es el proyecto principal de la Diputación en materia deportiva?

Hay planes, como el Plan Máis Provincia, que abarcan muchísimos más ámbitos dentro de Vigo. Hay planes colaterales y, además, hay 5 millones de la Diputación pendientes de aplicar por parte del Concello. Hay una reserva presupuestaria de 5 millones para Vigo. Estamos pendientes de que el alcalde nos envíe la lista de cuáles son sus prioridades o cuáles son los proyectos que hay que realizar en Vigo. Están consignados y están a disposición de Vigo y de los vigueses. Depende de la prisa que tenga el alcalde en ejecutarlos, pero parece que no tiene mucha porque no ha enviado nada. En cualquier caso, con esos 5 millones, si no nos dicen qué es lo que quieren, nosotros tenemos voluntad de invertir en Vigo y hacer proyectos porque sabemos las necesidades que hay.

¿Por qué es necesaria la Diputación en ciudades como Vigo, con músculo económico suficiente?

La Diputación, como ente supramunicipal, tiene que abarcar todo, y Vigo es un Concello de la provincia de Pontevedra. Mientras no se cambie la normativa, tiene que estar dentro del ámbito. También es cierto que Vigo tiene entidad por sí sola y, de hecho, tiene una partida presupuestaria muy importante dentro de la Diputación. Lo que tenemos que pensar es en los intereses de Vigo y los vigueses. Cualquier administración que pueda reportar beneficio a Vigo, bienvenida sea. No se trata de excluir, sino de incluir.

La oposición en la Diputación critica la falta de apuesta por la igualdad del gobierno provincial desde la llegada de Luis López. ¿Es feminista la Diputación?

La igualdad fue un plan y un proyecto estratégico de la anterior Diputación de la mano de la antigua presidenta Carmela Silva. Creo que nosotros seguimos apostando por la igualdad, pero también puede cambiar la estrategia. En este momento, hay otras estrategias, como pueden ser deporte, cultura, turismo... No está reñido que no esté en este momento. Se ha desarrollado mucho, también hay que desarrollar otros ámbitos. Yo creo que todo es compatible. Todos apostamos por la igualdad y yo, como mujer, por supuesto, tengo que apostar por esa igualdad. Por una igualdad que nos ponga en un plano de igualdad. Es decir, no podemos luchar contra los tiempos que vienen y no podemos sentirnos inferiores ni tampoco superiores. Plano de igualdad. Y eso lo vamos a defender siempre desde la Diputación.

¿Diría, entonces, que la Diputación es feminista?

¿Qué es feminista?

Igualdad.

Necesariamente, sí. Pues somos feministas.

Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, en la sede viguesa de la entidad. / Ricardo Grobas

“Queremos colaboración absoluta y lealtad con el Concello”

Fernández-Tapias y Caballero chocaron en numerosas ocasiones tanto en los diferentes cargos políticos de su excompañera de partido. ¿Cómo va a ser su relación con el alcalde?

Yo creo que es el alcalde el que choca con el resto de administraciones. Mantiene la confrontación porque le ha dado mucho rédito. Dice que todos estamos en contra de Vigo, entonces, él se convierte en el gran valedor de Vigo. Y nosotros lo que queremos es una colaboración absoluta, una lealtad institucional. Nuestras manos están tendidas desde la Diputación, están tendidas incluso desde la oposición de Vigo. ¿Por qué? Porque esa confrontación lo único que hace es perjudicar a la ciudad de Vigo y a los vigueses. Hay muchísimas partidas que quedan sin ejecutar, muchísimas políticas que no se llevan a cabo o no se llevan a cabo en tiempo y forma y cuando interesan por culpa de esa confrontación. Esa confrontación debe desaparecer.

¿Por qué se llevan tan mal las instituciones aquí en Vigo cuando son de distinto color político?

Eso es un poco mantra. Estamos todos para trabajar por y para Vigo. Y sería muchísimo mejor no emborronar públicamente nada, ponernos de acuerdo y construir, no destruir.

Un ejemplo del daño que hace la relación de la Xunta y el Concello es el retraso en la aprobación del Plan Xeral.

Si entramos a hablar del Plan Xeral, que yo creo que es uno de los grandes objetivos también que tiene Vigo junto con los que he comentado anteriormente, se ha politizado. Creo que Vigo, como ciudad, necesita una seguridad jurídica. Y se ha llevado al plano político. El Plan Xeral no deja de ser un tema meramente jurídico y técnico. Y es ahí donde tienen que solucionarse los problemas. Y ahí va a haber apoyo porque ya lo ha habido. Estamos pendientes de una serie de informes y de una serie de matizaciones. En la mesa, cuando se reunieron los técnicos, se dijo. Efectivamente, [el Concello] lo va a solucionar. ¿Qué pasa? Que, después, se emborrona todo. La Xunta no está en contra de Vigo. ¿Cómo va a querer estar en contra de Vigo? Si es una de las principales, por no decir la principal ciudad de Galicia. No tiene ningún sentido.

Tras conocerse la marcha de Fernández-Tapias, Alfonso Rueda dijo que ella había contribuido a unir el Partido Popular en Vigo. ¿Opina lo mismo?

Por supuesto. Yo creo que todos lo tenemos claro. Inició una senda y un proyecto estables. Dio participación a nueva sabia, a personas que nunca se habían involucrado en la vida política de manera activa, como puedo ser yo. Y creo que inició una nueva etapa. Ahí están los resultados. No son espectaculares, pero sí mantenidos en el tiempo y con una línea ascendente. Y en esa línea vamos a seguir trabajando. Yo le agradezco muchísimo la labor que hizo. Vuelvo a decir lo mismo. Estamos unidos, hay un proyecto. Y quien quiera decir lo contrario es por rédito político, nada más. Nosotros consideramos que somos una alternativa fuerte. Y estamos trabajando en esa línea, para que, en el año 2027, haya un cambio de signo en el Concello de Vigo.

Entonces, cree que es posible que haya un vuelco en el Concello en las próximas municipales.

No son extrapolables, pero acabamos de tener delante las elecciones autonómicas y hay un voto oculto hacia el Partido Popular. Lo que queremos es que ese voto se mantenga dentro del Partido Popular a nivel municipal, y vamos a trabajar para conseguirlo. De hecho, ya estamos trabajando. A la semana, se constituyó la gestora, de la que formo parte de ella. Tenemos que decir que, como equipo, le damos todo el apoyo a Ana [Ortiz, presidenta de la gestora]. Es una mujer de consenso que conoce muy bien las administraciones. Estamos teniendo todas las semanas reuniones con el grupo municipal, los responsables de distrito y responsables de todos los ámbitos. Y no vamos a parar. No vamos a parar. Creo en este proyecto de cara a 2027.

¿Quién cree que puede ser la mejor persona para llevar las riendas del PP en Vigo?

Es muy prematuro decirlo. Es decir, en este momento, estamos asentando y continuando un proyecto que inició la anterior presidenta. Vamos a buscar al mejor candidato. Y eso es lo que te puedo decir. En este momento, estamos todos muy unidos trabajando por tener el mejor candidato. Hacer especulaciones no conduce a nada. Yo creo que ya hay bastante murmullo, loterías y quinielas. Se decidirá en su momento con la mejor de las voluntades y pensando siempre en Vigo y en que ese candidato sea el mejor candidato para Vigo.

¿Y ese candidato o candidata tiene que estar ya en el PP de Vigo o pueden ir a buscarlo fuera del partido?

Insisto en que todavía no está predefinido quién es el candidato, con lo cual, esa posibilidad también existe. Somos un partido que quiere ampliar la base, que quiere ser inclusivo, que quiere abrir las puertas. Queremos ganar la mayor participación posible y acercarnos a todos los vigueses, que todos nos perciban como esa opción y como su casa política.

¿Le gustaría ser la presidenta del PP en Vigo?

Yo estoy a disposición de lo que se diga. Creo, insisto, que no es el momento de decidir. Que formo parte del grupo que, en este momento, está dirigiendo el partido en Vigo, pero ya se verá.

Hace poco más de un año, no estaba en política. En este tiempo, ha logrado ser concejala y vicepresidenta segunda de la Diputación. ¿Cómo se escala tan rápido?

No entraba dentro de los planes, pero me habían nombrado sustituta nominativa. Por tanto, el devenir de los acontecimientos ha hecho que me incorpore. Eso no quiere decir que sea prematuro. Considero que estoy preparada. Considero que se me ha dado la oportunidad porque estoy preparada y porque, además, tengo un equipo muy solvente que va a ayudar a sacar todo el proyecto adelante. Se demostrará. Todo esto se tiene que demostrar. Yo estoy en el inicio, pero ya verá cómo se va a demostrar. Vamos a sudar la camiseta.

Y, en este año que lleva en política, ¿qué es lo que más le ha sorprendido?

Para mí, la política es construir. Es hacer una estrategia en beneficio de los ciudadanos, porque, al final, todos estamos al servicio de los ciudadanos. ¿Qué me ha sorprendido? Que hay veces que estamos más en el enfrentamiento que en la solución. Eso me ha chocado. Pensé que iba a ser todo mucho más constructivo y hay veces que no es tan constructivo. Hay que avanzar y trabajar conjuntamente. Hay que gestionar. En el centro, hay que poner a los vigueses y a Vigo, y eso solo se consigue con el consenso y el trabajo de todas las opciones políticas.