Los ex de Fenosa.

Estos que veis en medio de la naturaleza son compañeros de la antigua Fenosa que todos los años se reúnen para comer la lamprea a Arbo, por lo que supongo que habrán tenido que aflojar sus bolsillos porque solo hace unos días había escalado a los 140 euros por la escasez de capturas. Entrañable encuentro ya que, dice alguno de ellos, la edad va pesando y hay que aprovechar estos momentos de confraternidad. No faltó la actuación del grupo de gaiteros “Os Kilovatios”, reforzados por los más jóvenes.

Tiemble el festival San Sadurniño de cine: Ignacio Vilar presenta corto

¡Ignacio Vilar, admirado cineasta en Vigo aposentado! ¡Es que no paras de trabajar, cariño! Acabo de ver un corto tuyo de 5 minutos, Na procura da diosa Nabia, que vas a presentar en el Festival Chanfaina Lab de San Sadurniño. Invoca la protección de Nabia, la diosa del agua, y transmite que los dioses y diosas que nombramos son los que oímos, tocamos y respiramos en árboles, montañas, ríos, fuentes... ¡Sadurniño! Ese milagroso festival nacido de la mano de ese gran teórico y dinamizador de cine y audiovisual gallego, Manolo González, que ha hecho de un pueblo ferrolano que no llega a 2.800 habitantes un lugar de cita anual de cineastas desde hace 8 años. Sí, sí, el pueblo del Enxebre Taller Artesano de Christopher Castrodá. Pues allí estará Ignacio Vilar, tras todo ese maratón por toda Galicia presentando la película sobre el pionero del cine gallego José Gil.Mucho me gustó Esmorga, una de las películas de Vilar, sin que me olvide de Pradolongo, Vilamor, María Solinha... Lo llamé este fin de semana y lo encontré en Alemania. ¿qué diantres hacía allí? Investiguemos.

Paz a Reinaldo y Dositeo, de las cooperativas de mar y de farmacia

No creo que en su dedicación al mundo del cine y audiovisual a Ignacio Vilar le haya tocado conocer a dos hombres que ayer han puesto de luto a las cooperativas viguesas. En días, casi al tiempo, fallecieron dos personas destacadas de este mundo cooperativo. Una, el vigués Reinaldo Iglesias Prieto, zamorano de origen, gerente de la Cooperativa de Armadores de Vigo durante toda su vida laboral, cuya muerte por enfermedad es ampliamente reseñada por su valía humana y profesional. El otro, Dositeo Otero Saco, lucense avecindado en Vigo, con farmacia en Torrecedeira, fue presidente de la Cooperativa Farmacéutica del Noroeste con sede en Vigo (COFANO), parece que no va a ser tan recordado por los medios, quizás porque se jubiló hace 12 años, tenía 81. Ambos, trabajadores incansables para sus cooperativas, hicieron que ARVI y COFANO fueran un ejemplo en Galicia y España ya que trabajaron en los más grandes momentos de las mismas.

El último kiosco de Baiona, los bares ágrafos y el crimen de Renfe

Tuvo su gemelo muchos años en la misma calle Elduayen, el de Plácido, caído en combate por sudeterioro. Sigue en pie con su atractivo porte arquitectónico como en los grandes boulevares de París o Nueva York el último kiosco urbano de Baiona, señal de un tiempo de esplendor con la prensa. Era un prestigio llevar un periódico bajo el brazo o leerlo en las cafeterías. Tiene razón el concello baionés al intentar que no se tire el último kiosco y sacarlo a subasta con un ridículo canon anual de 750 euros. ¡Cuánta prensa, revistas, colecciones y golosinas se han vendido en este kiosco que fue de Isabel! Hoy no solo desaparecen los kioscos sino que muchos bares se han deshecho de la prensa con la disculpa de la pandemia cuando eran un elemento primordial en el café. Está en tareas de construcción un grupo de usuarios que no consumirá en bares o cafés que hayan eliminado la prensa por atentar a la cultura general y dejar a los pobres clientes en brazos de las redes malolientes de sus teléfonos. Igualmente, la misma RENFE no ofrece servicios de prensa, que siempre tuvo en sus más caros vagones. Renfe es reo de traición a la cultura y de fiasco a sus clientes al retirarles sin avisar un servicio pactado en el precio.