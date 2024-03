“El cine jurídico ha despertado muchas vocaciones en el mundo del derecho”

Cine y derecho se dan la mano en un libro en el que profesionales de prestigio como la expresidenta del Constitucional María Emilia Casas, la abogada general del Estado, Consuelo Castro, o los catedráticos de Derecho penal Miguel Díaz y Rosario de Vicente explican las claves jurídicas de nueve películas “imprescindibles”. El catedrático de la Universidad de Vigo y Guillermo Velasco, profesor de Cunaf, coordinan ”Clásicos del cine jurídico”, editado por Aranzadi y en el que se analizan obras míticas de Wilder, Kazan o Hitchcock.

–¿Cómo surge esta idea?

–El cine me gusta desde pequeño, me aficioné viendo el programa “¡Qué grande es el cine!” de Garci. En su momento, ya había coordinado el libro “Derecho mercantil y cine”. Pero en esta obra el margen es mayor e incluimos obras maestras imprescindibles como “Testigo de cargo”, “Anatomía de un asesinato”, “Doce hombres sin piedad”, “Perdición” o “La ley del silencio”. La mayoría son películas propiamente de juicios, mientras que en “Perdición” y “La Ley del silencio” la trama tiene cuestiones jurídicas importantes. En el texto introductorio, José Luis Castro de Paz y Héctor Paz Otero hilan de forma magistral todas las películas. Excepto “Veredicto final”, que es del año 82 pero no deja de ser muy clásica, todas están entre 1944 y 1962, en la época posterior a la Segunda Guerra Mundial. En el libro cada autor analiza una obra desde el punto de vista jurídico y la idea es que el público pueda comprender estos aspectos de la trama y así poder disfrutar más de la película. Por otro lado, a nosotros el cine también nos viene muy bien para explicar el derecho a los alumnos.

–Por tanto, es una buena recomendación leer el capítulo correspondiente antes de ver cada una de estas películas

–Está escrito en un lenguaje claro y accesible. La gente que no sea experta verá la película con otros ojos y encontrará claves que a lo mejor de otra forma no entendería como la aparición de una determinada escena o la función que tiene el jurado o el fiscal.

–¿Tratan estas películas los temas jurídicos correctamente o incluyen licencias creativas o errores?

–Son temas que también abordamos. Por ejemplo, la firma de un contrato de seguro bajo engaño o un juicio con jurado nos da pie a hablar de escenas que nunca serían posibles bajo nuestro ordenamiento en España. También hay alguna película como “Anatomía de un asesinato” que está muy bien creada porque el director tenía conocimientos y la parte jurídica está más cuidada y es más fidedigna a la realidad.

–¿Usted comenta alguna de ellas?

– “Perdición” de Billy Wilder con Marta García Mosquera, profesora de la UVigo. Yo me ocupo de la parte de Derecho mercantil, porque en la película se hace referencia a un seguro de vida, de automóvil y de accidente. Es muy importante en la trama porque al marido de Bárbara Stanwyck le dan a firmar un seguro que él cree que es de automóvil cuando es de accidente y eso desencadena en un asesinato. Por eso Marta Mosquera analiza la película desde la perspectiva del Derecho penal.

–Es muy posible que mucha gente que hoy se dedica al mundo del derecho lo descubriese a través del cine, quizá incluso a raíz de alguna de estas obras maestras.

–-Estoy convencido de que hay mucha gente a la que se le despertó la vocación así.

–En su caso, ¿qué llegó antes la pasión por el cine o por el derecho?

–-Por el cine. Siempre me gustó mucho y estos libros son una forma de aunar las dos pasiones que tengo. El lunes estuve con Eduardo Torres Dulce [exfiscal general del Estado y crítico de cine], que prologa el libro, y hablábamos de estas cuestiones. El cine jurídico le gusta a mucha gente porque son películas que te mantienenen en tensión y también porque muestran la vida real.

-Desde luego, constituyen todo un género. Y además de películas, también ha dado lugar a numerosas series de televisión.

–Precisamente estoy viendo ahora la serie “Suits” y me está encantando. Y más allá de los clásicos, hay películas modernas como “La tapadera”, “El cliente”, “Algunos hombres buenos”, “En el nombre del padre” o “Cadena perpetua”. Hay material para hacer un segundo volumen.

–Alguno filmes relatan procesos reales y pueden ser una forma de conocer nuestra historia reciente como en el caso de las inspiradas en los juicios de Núremberg.

–Desde luego. De hecho, en el libro está incluida “¿Vencedores o vencidos?”, que trata sobre ello. Y en “La ley del silencio”, Elia Kazan establece cierto paralelismo entre lo que le pasó a él, criticado por ser un delator durante la “caza de brujas”, y el personaje que interpreta Marlon Brando.

–¿Utiliza películas en clase para que los alumnos asimilen conceptos?

–Realmente, la película entera no podemos visionarla por cuestiones de propiedad intelectual, solo fragmentos. Pero son muy ilustrativos. En “Matar al ruiseñor”, Atticus Finch encarna el modelo de abogado honesto que, en este caso, defiende a una persona negra en una época en la que eso era impensable. Es decir, pueden conocer incluso modelos para la vida.

–Al final son películas que muestran la eterna lucha entre el bien y el mal, la honestidad y la mentira.

–Sí, y luego a veces hay giros. En “Testigo de cargo”, por ejemplo, Charles Laughton interpreta a un abogado que parece infalible y, al final, es engañado. Eso también es una cuestión muy interesante, si estas películas muestran una justicia idealizada o los fallos que puede tener el sistema. Depende de la visión del director.

