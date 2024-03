La Filharmonía abre su repertorio al público... a capela

La Real Filharmonía cedió ayer a su público el relevo de ser escuchados. La orquesta con sede en Santiago de Compostela se reunió ayer con sus abonados de temporada, melómanos y aficionados a la música clásica en general para escuchar sus inquietudes y debatir sobre los repertorios y recitales que la agrupación ofrece durante el año. El objetivo pasaba por escuchar sus propuestas y las impresiones con vistas a seguir incidiendo en la apertura a nuevos públicos.

El encuentro tuvo lugar ayer en el Auditorio del Teatro Afundación, y en él participaron Baldur Brönnimann, director titular y artístico da Real Filharmonía de Galicia, y Sabela García Fonte, directora técnica. “Un dos ideales que defendemos dende que chegamos a Filharmonía é estar implicados coa sociedade. Fixemos este mismo encontro en Santiago e con él buscamos abrirnos ó público, falar con todos os interesados pola música clásica e tamén cos que non o están precisamente para iso, falar do porque, intercambiar ideas, que é o que máis nos preocupa a nos e o que máis lles pode interesar a eles. Queremos unha relación directa có público para que os recitais sexan inda mellor”, puntualiza García.

Precisamente es la incorporación de nuevos públicos a los recitales de clásica una de las líneas de actuación de la Obra Social de Abanca, cuyo programa destacado es “Quedamos no palco, quedamos coa clásica”, una iniciativa dirigida a estudiantes de instituto, mediante el cual Afundación pone a disposición del centro que lo solicite entradas para las alumnas y alumnos, tan sólo a cambio de productos no perecederos.

Adaptarse a los nuevos registros musicales y a las creaciones más contemporáneas es una de las ambiciones que persigue la Real Filharmonía. “Non podemos ser alleos as creacións do noso tempo. Moitas veces, cuando plantexas algo novo, algo moderno, pode xerar tanto un punto positivo como rexeitamento. A música clásica tende a ser conservadora pero hai que introducirse nos novos tempos. Nos queremos que se produza un rexeitamento por parte do noso público por iso queremos poder explicar o que facemos”, incide Sabela García, quien reitera la importancia de estos espacios para charlar y debatir con el público. “Buscamos espazos de escoitamento, do intercambio de ideas poden xurdir propostas fructíferas”, concluye la directora técnica.

Próximas citas

Tras su concierto del pasado día 7 de marzo, la Real Filharmonía de Galicia regresará a Vigo el 17 de abril para dar un nuevo concierto incluido en la temporada de música clásica. Bajo el título “A cor da memoria” y bajo la batuta de Baldur Brönnimann, el concierto se abrirá con “Ecos vermellos”, estreno de la compositora vasca Itziar Viloria, quien compone desde una perspectiva interdisciplinar. “Ecos vermellos” hablan del color y de la memoria, de la vida de las gentes y de los lugares que se hacen universales a partir de un pequeño territorio propio, como es la Bizkaia industrial donde nació la compositora.

De las tímbricas rojas el público podrá acercarse hasta las distintas variantes del amarillo. “A cor amarela para sheng e orquestra”, del compositor chino-norteamericano Huang Ruo, quien, a partir de este instrumento de caña milenario de China, fusiona las culturas chinesa y europea, clásica y popular. El programa retoma con “Paxaro de lume”, de Stravinski. Obra de 1945, fue la versión que más satisfacía al compositor ruso, nacionalizado norteamericano después de dejar Francia. La actuación tendrá lugar a las 20.00 horas en el Teatro Afundación.

El 23 de mayo, será la siguiente cita, donde tres compositoras protagonizarán esta propuesta: Hannah Kendall, Missy Mazzoli y Florence Price, la primera mujer afroamericana reconocida como compositora sinfónica, a pesar de que componer no pudo ser su único trabajo. La sinfonía núm. 1 fue estrenada en 1933 en Chicago e catalogada como obra magistral. Tuvieron que pasar 91 anos para el público pueda ahora disfrutarla.