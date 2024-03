“Si no trabajamos la educación en torno a internet, las políticas de igualdad no serán efectivas”

Doctorado en Psicología social y experto en la influencia de las nuevas tecnologías entre niños y adolescentes, el profesor de la Universidad de Santiago de Compostela Antonio Rial Boubeta impartió ayer una charla para las familias en el CPR Don Bosco Salesianas sobre el uso adecuado y seguro de los dispositivos móviles en el hogar.

–¿De qué forma están impactando las nuevas tecnologías en la actualidad en la infancia y adolescencia?

–Desde la más tierna infancia, los dispositivos móviles están presentes de forma intensiva en la rutina diaria de los niños y no es un tópico. Cada vez más hay una mayor exposición a las pantallas y hay un gran aumento en su uso como chupete digital, lo que tiene consecuencias ya en edades tempranas, y el impacto se ve en varias esferas. Por una parte, tenemos la salud, ya que al pasar horas delante de las pantallas se fomenta un estilo de vida más sedentario, también duermen peor, las tasas de miopía se han multiplicado por tres y presentan más dolores de espalda. Otro ámbito en el que repercuten es en el bienestar emocional, ya que el uso de internet está directamente relacionado con la pérdida de empatía, la baja autoestima, ya que están pendientes de recibir likes, y se desarrollan nuevas formas de adicción, lo cual es un problema muy serio. Asimismo, se generan problemas en la convivencia, tanto entre ellos- acoso, ciberacoso o conductas tóxicas-, como con las familias, de hecho, un 25% de los hogares españoles tienen problemas de convivencia por el uso de los dispositivos móviles, debido a esas adicciones de los chavales. Otra esfera en la que influyen es en su desarrollo personal, el tipo de valores que están adquiriendo. En este sentido, cada vez más temprano empiezan a consumir pornografía y normalizan conductas muy perversas. Estudios muestran que hay una relación directa entre el tiempo invertido en subir y bajar contenidos a la red y el aumento de las conductas sexistas entre los adolescentes, por lo que si no trabajamos la educación en el entorno digital, las políticas de igualdad no serán efectivas, debemos ocuparnos, ya que el papel que tiene internet para modular sus conductas es superior al de las familias y colegios.

–¿Qué pautas deberían seguir madres y padres a la hora de promover un uso seguro entre niños y adolescentes?

–Mi primera recomendación es que no se alarmen, lo que necesitamos es tener un poco de sentido común y empoderar a las familias. Para mí la clave está en identificar tres o cuatro pautas y trabajarlas de forma conjunta, tanto familias como profesores, porque así equilibraremos la balanza del entorno digital. Para las familias, mi primer consejo es retardar lo máximo posible el uso del móvil. Se ha demostrado que los chavales que empiezan a usar el móvil a una edad temprana presentan mayores problemas que los que empiezan con 13. En segundo lugar, es fundamental la higiene digital, es decir, restar presencia en el día a día a los dispositivos, que no invadan su rutina diaria, y para esto es imprescindible establecer normas: tratar de que no lo lleven siempre a clase, que no lo usen durante las comidas y las cenas y, especialmente, que no duerman con el móvil. Por último, aplicar estas normas dando ejemplo, hay que influir en su educación y desarrollo personal. Tenemos que saber que ellos van a tener acceso a influencers que son los que están educando a nuestros hijos, hay una etapa en la que se les proporciona valores, emociones... pero cuáles les están proporcionando los influencers? Que nos impliquemos en este aspecto será fundamental.

–¿Y en los centros educativos?

–Se da una presencia excesiva de pantallas en los colegios. Tras la pandemia se hizo un importante esfuerzo por equipar a los centros educativos con nueva tecnología y Galicia ahora mismo es puntera, incluso a nivel europeo; la dotación es muy buena, pero hay que saber optimizarla. Si nos pasamos en el uso de la tecnología a nivel didáctico, el aprendizaje será peor, ya que está demostrado que los chavales tienen una peor comprensión lectora y el desarrollo psicomotriz es regular. Esto no implica que tengamos que suprimir E-Dixgal, pero sí regular su empleo. En cuanto a los teléfonos móviles, en mi opinión, en Primaria no pintan nada y, en Secundaria, mi recomendación es limitarlos.