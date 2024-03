El bus urbano vuelve a la “normalidad”

Los nuevos horarios publicados por Vitrasa para esta semana no se corresponden, no obstante, con los previos a la huelga y el COVID. Según el portal especializado Vigo360, hasta 23 autocares no se repondrán todavía. Estos se reparten con 13 los días laborables (afectando a las líneas C3, 4A, 5 (2), 7, 10/12A, 16/24, 17, 18B, 25/29, 27, 31 y H3) y otros diez entre sábados (líneas 5, 10/11, 12A, 15 y 16/24) y festivos (5 con dos buses menos, 10/11, 16/24 y 17.

Los portavoces del BNG y Partido Popular urgieron al alcalde a que se corrigiera este recorte; a lo que Caballero apuntó a que Vitrasa “tiene que recuperar todo inmediatamente y con la cantidad exigible” aunque desconocía por qué “técnicamente” no lo había hecho.

Desde la concesionaria municipal apuntaban que la reactivación de estos servicios pendientes sería “de forma paulatina” debido a que actualmente cuentan con 69 conductores de baja laboral y una treintena de permiso por vacaciones. El hecho de que durante la huelga la legislación prohiba hacer nuevas contrataciones y que los requisitos para estos perfiles provocan que sea difícil reemplazarlos“está resultando complicado” solventar ese centenar de bajas. En cualquier caso, desde Vitrasa avanzan que tratarán de poner en las calles estos autobuses tan pronto sea posible y de forma gradual; por lo que en las próximas semanas habrá nuevas modificaciones de los servicios y los horarios colgados en su página web.