La élite del clarinete mundial concentra su talento en Vigo

Pocos centros educativos reúnen a tanto talento internacional a lo largo del curso como el Conservatorio Superior de Música de Vigo (CSM). Entre movilidades de alumnos, docentes y los conciertos y masterclass de los músicos e intérpretes más reputados de cada campo, las sinergias que se crean en el recinto de O Castro enriquecen de manera extraordinaria la formación de toda su comunidad educativa.

Semana del clarinete

Esta semana son los estudiantes de clarinete –y el claustro en general– los afortunados que contarán con la visita de los principales referentes, pedagogos y virtuosos de este instrumento de viento-madera. Y es que el Conservatorio Superior acoge la V edición de la Semana Internacional del Clarinete, con la mayor cifra de asistentes hasta la fecha. Los clarinetistas Teddy Ezra, Chen Halevi, Barbara Borowicz, Csaba Pálfi, Anton Dressler, Roberto D´Urbano y Lorenzo Coppola son alguno de estos profesionales llegados de los principales centros musicales de Trossingen (Alemania), Cracovia (Polonia), Budapest (Hungría), Cremona (Italia), Potenza (Italia) y también de la Escuela Superior de Música de Cataluña. “Es mi primera vista a Vigo y no puedo estar más contenta con lo que he visto de la ciudad y también con el nivel de los alumnos. Se puede trabajar muy bien con ellos, tienen un muy buen nivel”, cuenta la clarinetista polaca Bárbara Borowicz, quien lleva ya varias jornadas ensayando en el auditorio Martín Códax. Ayer participó en dos masterclass con los futuros músicos vigueses.

El pianista local Severino Ortiz e Imre Dani, artista del centro de Budapest, acomapañán al piano este repertorio de clarinete.

Interés por el instrumento

Estos profesionales ofrecerán también conferencias abiertas no solo al alumnado del centro vigués sino al público en general sobre temáticas que no siempre figuran en esta formación reglada pero sí es vital para entender la dimensión de la música y la inserción laboral de los compositores y músicos. “Cada vez sí noto que hay un mayor interés de los jóvenes músicos por el clarinete, están más interesados en este instrumento que por otra parte sigue siendo algo más desconocido. No es tan popular como el violín o el piano pero su sonido es maravilloso”, apremia Borowicz.

En cuanto a las actuaciones, hoy martes a las 20.00 horas en el Auditorio Martín Códax, Javier Pousa acompañando del pianista Severino Ortiz ofrecerán un recital centrado en repertorio francés del siglo XIX y XX, en el que además se estrenará en Galicia una obra para clarinete solo del compositor gallego Eligio Vila.

Ensamble de clarinetes

El miércoles será uno de los días grandes de estas jornadas en el que se pondrá en valor la idea de tocar en conjunto. Los Conservatorio de Cremona, Conservatorio de Messina y el Conservatorio Superior de Vigo ofrecerán conciertos de sus alumnos, que al término, se formará un gran ensamble internacional de clarinetes conformado por 45 alumnos (nacionales e invitados Erasmus). El concierto se desarrollará a las 20.00 horas también en el Auditorio Martín Códax.

Este ensamble internacional es la culminación de la labor iniciada a comienzos del curso tanto por el alumnado como el departamento docente de Clarinete, llegando a participar en múltiples encuentros grupales junto a alumnos de China, Cremona, Trento, Messina o Cracovia, entre otros.

Como broche final, a esta V Semana Internacional del Clarinete, el jueves a las 19.30 horas, en el Auditorio Martín Códax, con un programa estilísticamente muy ecléctico que abarca desde finales del siglo XVIII hasta el 2023 y que será interpretado por el profesorado invitado. Los conciertos son de acceso libre. “Para los estudiantes poder conocer estas formas de estudio, e metodologías, es realmente importante. Pueden tocar con los mejores y también para nosotros formar parte de estas experiencias es realmente enriquecedor ”, finaliza Borowicz.