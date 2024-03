El orgullo del Colegio Hogar se lleva en los genes

Desde aquellos nueve chiquillos que cruzaron sus puertas por primera vez el Día de Reyes, en 1949, sin prácticamente saber leer ni escribir, para acabar convirtiéndose en la primera promoción de vigueses que aprendieron un oficio en aquel colegio; pasando por la generación de los 90, que fueron los primeros en manejar la transformación digital en las empresas, hasta llegar a los estudiantes de hoy que tienen la oportunidad de cursar nueve titulaciones de ciclos formativos. Han pasado 75 años desde que el Colegio Hogar abrió sus puertas y el orgullo de pertenencia sigue intacto de generación en generación.

Paseando por los mismos pasillos que él y otros ocho chiquillos recorrieron por primera vez un Día de Reyes, Humberto Cerqueira levanta la mano y señala la que en 1949 se convirtió en la primera aula del centro y en la que, cuando se formó el grupo escolar después de que internaran a otros 26 niños huérfanos que conformaron la segunda promoción del colegio, empezaron a aprender a leer y a escribir siendo muchos ya unos adolescentes. Acompañado de su nieto, se acerca a la puerta acristalada y la vista poco o nada tiene que ver con los recuerdos de una infancia ya lejana, pues la imagen que le devuelve el interior del aula es la de hileras de pupitres con ordenadores sobre ellos.

A sus 88 años, Humberto Cerqueira todavía mantiene muy presentes las anécdotas que vivió durante los siete años de residencia en el Colegio Hogar, en donde fue acogido en régimen de internado con 12 años de edad. Y es que cuando se le pregunta a este vigués qué significó para él haber formado parte de la primera promoción de un centro que en la actualidad es un referente de formación profesional en la ciudad y en Galicia, Cerqueira tiene clara su respuesta: “Para mí fue una familia”.

Desde que abrió sus puertas en diciembre de 1948, el Colegio Hogar ha pasado de contar con apenas un par de aulas en las que niños vigueses y de otros puntos de la comunidad, que hasta su ingreso vivían en una situación de extrema vulnerabilidad derivada en gran medida de los estragos de la Guerra Civil, estudiaban para aprender las nociones básicas de lectura y escritura a transformarse en un centro puntero. Han transcurrido ya 75 años desde que la primera promoción de alumnos inició sus estudios entre aquellos muros y, en la actualidad, el Colegio Hogar Afundación Vigo cuenta entre su oferta educativa con nueve titulaciones de ciclos formativos, seis de grado medio y tres de grado superior. Con el objetivo de conmemorar su aniversario, FARO ha reunido a dos familias viguesas que cuentan en su linaje con varias generaciones de alumnos que cursaron sus estudios en este colegio de la ciudad.

Acompañado por su nieto Eric Torrado, Humberto Cerqueira empieza su relato rememorando que en aquellos primeros años en los que el centro educativo iniciaba su actividad, la mayor parte de los chicos con los que convivía en el Hogar malamente sabían leer y escribir, por lo que sus lecciones estaban centradas en aprender lo más básico, ya que tal y como explica, “de aquella no había talleres de ningún tipo, nos dedicábamos a estudiar, a aprender a leer y a escribir. Nos conocíamos todos y también jugábamos. Y luego estaba la misa, ¡eso era intocable! Teníamos misa por la mañana, rezos durante todo el día y hasta la noche”.

Poco tiempo después, los Salesianos pusieron en marcha los primeros talleres para que los muchachos tuvieran la oportunidad de aprender un oficio y Humberto Cerqueira enumera mecánica, carpintería, ebanistería y sastrería. “Posteriormente, se incorporaría la zapatería”, apunta, y añade que cada uno de los niños residentes en el Hogar tenía la posibilidad de elegir la formación que querían recibir, decantándose él por la mecánica y el ajuste de mandos. “Estuvimos dos años dedicándonos solo a ajuste y cuando empezamos a recibir los tornos y luego las fresas, que eran cedidos por empresas del entorno e incluso algunos desde Bilbao, empezamos a aprender el que sería nuestro oficio. Entré con 12 años, salí con 19 y primero empecé a trabajar en una empresa en la Florida, luego me tocó la mili y, finalmente, entré en Citroën, en donde me quedé durante 41 años y medio, aproximadamente”.

Humberto Cerqueira no solo puede presumir de haberse convertido en uno de los 21 jóvenes vigueses de la primera promoción del Colegio Hogar, sino que cuando finalizó sus estudios también fue elegido como primer presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos, entidad de la que asumió el mando durante unos 13 años. De su trayectoria, Cerqueira hace referencia a que uno de los mayores motivos de orgullo para él fue el de lograr que la residencia de antiguos alumnos se convirtiera en una realidad. En este sentido, este vigués indica que, “antes existía un problema importante, y es que la inmensa mayoría de los que estábamos en el colegio o éramos niños huérfanos o niños abandonados, no teníamos apenas familia, por lo que cuando acabábamos los estudios todo el dinero se iba para hospedajes, fondas o alquileres”.

Es por esto que, siendo consciente de la realidad a la que se enfrentaba la gran mayoría de los alumnos en cuanto finalizaban sus estudios, Humberto Cerqueira decidió hablar con el director del colegio en aquella época y con el de la Caja de Ahorros, entidad con la que se había firmado un convenio de colaboración, con el objetivo de habilitar un inmueble en el que todos aquellos chicos que terminaban de aprender un oficio en el Hogar pudieran pasar un par de años “algo más cómodos” mientras no se estabilizaba su carrera y su futuro, dando así continuidad a la residencia de la que habían disfrutado hasta la fecha en el colegio. “Se creó y fueron las monjas Salesianas las que se ocuparon de su gestión durante bastantes años. Con el paso del tiempo, los niños que salían del colegio ya no se encontraban en la misma situación que nosotros, tenían familia y, poco a poco, aquella residencia empezó a dejar de ser efectiva”, comenta Humberto Cerqueira, quien concluye señalando que “el Hogar era el mejor colegio de Vigo y en el que los jóvenes podían aprender un oficio, para mí fue además una familia y es un orgullo ver que mis nietos han escogido este camino, porque hoy en día no es lo mismo que aprendan aquí un oficio a que vayan a la universidad, en donde no se da este aprendizaje”.

Campos, tres generaciones

Siete años después de que Humberto Cerqueira hubiera entrado en el colegio de la ciudad, el vigués José Campos pasó a formar parte también de la gran familia del Hogar. Corría el año 1957, él era hijo de soltera y vivía con su abuela porque su madre trabajaba, y recuerda que los primeros días en régimen de internado fueron duros, entre sus compañeros reinaba la morriña por sus casas y muchos no aguantaron, “a los dos días escaparon y a muchos les costó adaptarse”, dice Campos, quien también menciona que “al principio se acogían a huérfanos de marineros y ferroviarios, incluso vinieron niños que habían estado en la isla de San Simón, cuando allí hubo un colegio para huérfanos del mar. En el caso de los del ferrocarril, había en Vilagarcía un colegio salesiano, pero se cerró y entonces el de Vigo absorbió a todos aquellos niños; veníamos de todas partes de Galicia, desde A Estrada, Cangas, A Guarda, A Cañiza... “.

Si José Campos tuviera que definir al Hogar en una palabra, a él le sale del corazón “agradecimiento”, y es que confiesa que, “para mí, los Salesianos fueron casi como mis padres, porque fue una casa en la que me acogieron, yo era hijo de soltera y esta gente se involucraba con nosotros a todos los niveles, yo salí de aquí con un empleo ya y gracias a ese empleo pude casarme y formar una familia. Hoy tengo hijos y nietos y solo puedo dar gracias”.

Este vigués empezó a aprender un oficio en el Hogar con 13 años de edad y durante los cinco de residencia en aquellas instalaciones vivió una serie de experiencias que hoy recuerda con cariño. A la mente le vienen aquellas ansias compartidas por todos los niños de que llegara pronto el fin de semana para poder ver a sus familias, si bien comenta entre risas que “muchas veces venían y no estábamos porque nos íbamos a jugar al fútbol, pero en el comedor teníamos unas taquillas y allí nos dejaban las cosas”. Otro de los recuerdos que guarda José Campos es que, a la hora de dormir, se acostaban en camas “como los militares” y cuenta que “había dos vigilantes por las noches y, a veces, cuando hacíamos alguna trastada, a lo mejor nos castigaban durante una hora de pie en cama, hasta que venía el otro vigilante y nos mandaba ponernos a dormir”.

Al igual que Humberto Cerqueira, José Campos permaneció ligado al colegio que había sido su hogar durante cinco años tras finalizar sus estudios, y es que también se implicó con la Asociación de Antiguos Alumnos, siendo en la actualidad su presidente. En este sentido, este vigués indica que, “cada vez que celebramos la Fiesta de la unión, para antiguos alumnos, los que llevan más de 25 años sin venir al colegio se sorprenden mucho porque antes no había ascensor, no había la maquinaria de ahora ni tampoco los talleres, de hecho, yo pocos talleres de mecánica he visto en España como el del Hogar, en Vigo”. Campos concluye destacando que “la gente que viene a estudiar de aquí sale orgullosa y los empresarios vienen a buscar aquí el talento. No hay empresa en Vigo que no tenga entre su plantilla a algún antiguo alumno”.

Es precisamente ese orgullo de pertenencia y saber que estudiar un oficio en este colegio vigués era garantía de acceder al mercado laboral lo que animó a la segunda y tercera generación de los Campos a continuar los pasos del veterano de la familia. Fue uno de los hijos de José, Alberto, el primero en interesarse por seguir la estela de su padre y en el año 1994 cruzó por primera vez las puertas del Hogar. “Estábamos cursando EGB y a muchos ya nos gustaba la idea de venir a estudiar al Hogar, tanto por el nivel y, en mi caso, por lo que contaba mi padre, que prácticamente salías con una empresa que te respaldaba para empezar a trabajar. De aquella ya se elegía una rama, con una nota media, y yo me decanté por mecánica, que era lo que me hacía ilusión. Empezamos varios amigos en la misma clase, entramos con una nota bastante buena y nada más empezar ya notamos la diferencia, porque los profesores se implicaban mucho con nosotros”.

Alberto Campos recuerda que los docentes “también te prestaban apoyo en lo personal y en clase. Si por ejemplo no aprobabas algo, te ofrecían la posibilidad de recuperarla el sábado por la mañana. La gente salía con una preparación que estaba muy bien valorada por parte de los empresarios, yo eché solicitud en Citroën y me cogieron rápido. Pertenecer al Hogar para mí fue libertad de aprender como uno quiere y la posibilidad de labrarte un futuro”. Así, Alberto explica que “cuando Citroën cambió el cableado, entré allí con 18 años y la gente se sorprendía porque había una máquina que solo la manejaba yo. Me veían tan jovencito y ocupándome de aquello, que les llamaba la atención”.

Savia nueva, misma filosofía

Si para José Campos ya supuso una alegría que su hijo Alberto pasara por el Hogar, más todavía lo fue que su nieto Pablo llegara un día a casa y le comentara que le gustaría estudiar diseño en cuanto terminara informática. “Tenía miedo de que no me cogieran, porque hay muchísima demanda, pero al final pude entrar y estoy muy contento. Estoy en el primer año y todo es muy práctico. Para mí es un alivio estar aquí, porque es algo que va en la familia y sé que puedo salir con trabajo. Mi intención es seguir con un ciclo superior y luego estudiar la carrera de Diseño en Santiago”, afirma Pablo Campos.

La misma alegría que José sintió Humberto Cerqueira, cuando después de que otro nieto estudiara en el Hogar, también siguiera sus pasos su hermano menor, Eric Torrado, quien se decantó por cursar Instalaciones eléctricas. Eric cuenta que “barajaba varios colegios, pero es que el Hogar no es cualquier otro. Por mis predecesores ya lo conocía un poco y aquí te enseñan a ganarte la vida, a formarte en una profesión y se implican contigo, va muy de la mano con lo que se enseña aquí”. Este joven vigués ya ha finalizado el ciclo medio y comenta que ha cumplido con sus expectativas, si bien su intención es continuar formándose en el centro cursando estudios superiores otros dos años más: “Es importante tener mucha formación”, concluye.

Preimpresión digital, Impresión gráfica, Soldadura y calderería, Mecanizado, Instalaciones eléctricas y automáticas e Instalaciones de telecomunicación, Programación de la producción en fabricación mecánica, Automatización y robótica industrial y Mantenimiento electrónico es la oferta de ciclos actual en el Hogar.