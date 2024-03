Uno de cada 42 menores de 15 años accedió a Salud Mental del Chuvi el año pasado

La actividad en Salud Mental de adultos del Chuvi ha descendido con respecto a 2022. Ha habido una caída del 11,4% de las consultas totales y un 21,7% de las primeras. Esto no quiere decir que la demanda de la población haya bajado. De hecho, en el servicio creen que no ha sido así. El doctor Olivares lo atribuye a los “problemas para sustituir” a los especialistas en Psiquiatría. Tras la explosión de demanda en salud mental con la pandemia de COVID, los servicios públicos reforzaron sus plantillas. El plan gallego fija la contratación de 241 especialistas en cuatro años. Si antes era fácil encontrar sustitutos para bajas y para refuerzos dirigidos, por ejemplo, a eliminar lista de espera en primeras consultas, ahora ya no los hay. Y, a lo largo del año pasado, el servicio del Chuvi tuvo más de una decena de bajas de diversa duración. Una de ellas se extendió más de un año y no se pudo cubrir. El Sergas echó mano del concurso de méritos para conceder plazas de salud mental por considerarlas “de difícil cobertura”. Se espera que lo resuelva pronto. Así es que tampoco se podía atender a tanta gente. El atasco en la lista de espera de la atención ambulatoria está, principalmente, en las unidades de la ciudad. Se creará en el Nicolás Peña la décima del área. No sucedió lo mismo en infanto-juvenil porque los recursos se acaban de ampliar notablemente –disponen de 4 psiquiatras, 4 psicólogos, un hospital de día desde finales de 2021 y una área de ingreso desde hace dos meses–.