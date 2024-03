La realidad imaginada de Esfenodón

Tras más de diez años acercando la ciencia a la sociedad como director de arte del grupo Divulgare de la UVigo, Iván Arós “Esfenodón” inicia una nueva etapa profesional, más personal y de la que asegura estar disfrutando mucho. La galería Musart de Pontevedra acoge desde hoy su exposición “Realidad imaginada”, donde conviven una veintena de escenas presentes, pasadas e imaginadas.

La muestra, comisariada por Beatriz García, está conformada por piezas de dos series en las que el artista trabaja actualmente y en las que utiliza técnicas tradicionales y también de ilustración digital. “Me he imaginado dos mundos en los que construyo mi historia. Uno de ellos tiene que ver con la nostalgia y evoco escenas con coches clásicos de los años 70 y 80. Con elementos vinculados a mi infancia y con figuras humanas que facilitan que el espectador se sitúe en la escena y empatice con ella. Muchas de ellas está protagonizadas por amigos que evocan momentos del pasado que tal vez no ocurrieron porque están representados por personas de la actualidad”, explica.

Estas obras, realizadas con tinta y en una escala de grises, tienen unas dimensiones de 180 centímetros de alto por 30 de ancho. “Un formato especial, con una escala prácticamente real”, apunta.

Además de viajar a este pasado ficticio, los espectadores podrán sumergirse en otra serie de piezas oníricas a todo color: “Son imágenes que evocan un mundo más de fantasía, como si fuesen pesadillas pero relajantes. Son escenas inquietantes pero, a la vez, intento que resulten reconfortantes”.

Su “atracción” por la biología y los ecosistemas marinos” queda patente en estas obras cuyos protagonistas son retratados en lugares que semejan fondos abisales mientras son acechados por extrañas criaturas marinas. “Después de tantos años dedicado a la divulgación científica, cuando me siento a trabajar tengo una enciclopedia de datos en la cabeza que me permite echar mano de ellos para representar esos fondos. No tengo que documentarme demasiado”, reconoce.

Iván Arós (Pontevedra, 1982) se tituló en Bellas Artes por la UVigo –antes había cursado un año de Biología– y combinó su trabajo como ilustrador y artista digital freelance con la dirección artística del grupo Divulgare. La iniciativa liderada por el investigador Luis Navarro apostó por la divulgación de forma pionera en Galicia a través de cortometrajes de animación 3D que acumulan numerosos galardones internacionales.

“La experiencia fue muy positiva. Los únicos momentos duros tuvieron que ver con la falta de financiación, que es el motivo de que ya no esté en el grupo. Me hubiese gustado poder dejar establecido el proyecto y que alguien cogiese el testigo del equipo artístico”, lamenta.

Sus compañeras han creado un proyecto por su cuenta en el que colabora y su primer trabajo conjunto fue el cómic sobre Federico García Lorca que Arós creó para un libro impulsado en 2023 por el evento Desgranando Ciencia.

En este nuevo capítulo de su vida profesional, el artista regresa al mundo de las exposiciones en el que se inició tras acabar la carrera, llegando a colaborar con Juan Luis Moraza en su muestra Incógnitas para el Guggenheim de Bilbao.

“Participé en proyectos muy chulos de los que no llegué a disfrutar, pero ahora, después de tantos años de trabajo en el estudio, tengo otra perspectiva y una estrategia a más largo plazo para mi labor más personal. Estoy muy agradecido a Beatriz García, que también estudió Bellas Artes en Pontevedra y ahora trabaja en Milán, por animarme y por ayudarme a organizar mi obra”, destaca.

Asegura que solo le puso una condición, “dar los primeros pasos” en Galicia. “Mis primeras exposiciones tenían que ser cerca de casa para que quedase claro que mis raíces están aquí. Por eso este verano estuvimos en Moaña y ahora estrenamos en Pontevedra”, señala Arós, al que le gustaría participar este año en una exposición colectiva y ya ha empezado a enviar obra a concursos en otros países europeos para sea valorada por jurados y galeristas.

Esta nueva etapa profesional ha coincidido con una mudanza a Bueu, donde parece haber tenido lugar una “alineación planetaria” de creadores. Además de contar con su ilustre vecino Luis Davila, en la localidad morracense también reside el fundador de la empresa de efectos especiales Cormorán VFX, Pablo Lamosa. ”Me lo decía el otro día la pescantina, esto se está llenado de artistas”, bromea.