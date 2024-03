El 8M llena las calles de Vigo: ni un paso atrás en los avances del feminismo

El sonido de los tambores y las primeras consignas al aire anunciaban que la movilización estaba a punto de ponerse en marcha. Fue al grito de: “As asociacións feministas que pasen cara diante”, cuando las miles de personas que llevaban varios minutos rondando la Praza de España comenzaron a apretarse. Carteles arriba: “¿Te cansas de oírlo? Nosotras de vivirlo”, “Vivir, no sobrevivir”, “Yo te creo, si te pasa algo, quemamos todo”, “Que ser mujer no nos cueste la vida”, “Somos las voces de las que ya no están”. Voces al unísono: “As institucións, todas machistas”, “Non queremos machos que nos asasinen”, “Escopeta al proxeneta”, “Feminismo para adiante, machismo para atrás”. Así dio comienzo la multitudinaria manifestación que ayer congregó en la ciudad a 21.000 personas que dejaron constancia de que Vigo no se permitirá dar ni un paso atrás en materia de derechos para las mujeres, además de plantar cara “ás violencias e aos privilexios que defende o machismo”.

Inmóviles en un silencio sobrecogedor, vestidas de riguroso blanco, con túnicas y máscaras blancas cubriendo sus rostros, y portando carteles con los nombres de todas aquellas a las que la violencia machista les ha robado la vida. A pocos metros del punto de partida de la marcha, esta era la imagen que cogió por sorpresa a muchas de las personas asistentes, siendo sin duda una de las acciones de calle más llamativas que tuvo lugar, de hecho, rápidamente captaron la atención de numerosos teléfenos móviles y cámaras. Se trataba de un grupo de activistas que se sumaron a la iniciativa convocada por “Compaña Feminista”, una entidad de mujeres anónimas que surgió hace escasos meses en Madrid y que ha tomado la fuerza suficiente para desplegarse en 20 ciudades más, entre ellas Vigo.

Las imágenes del 8M en Vigo / Marta G. Brea

“Imos de branco porque queremos visibilizar a todas as mulleres asasinadas, non só as que foron asasinadas por alguén coñecido, senón a todas as asasinadas polo feito de ser mulleres. Somos anónimas porque representamos ás ninguéns. As que parece que, unha vez que deixan de ser noticia desaparecen e séguense ignorando. Imos en silencio porque o terrorismo machista, que segue alcanzando cifras horribles en todo o mundo, déixanos sen palabras”, explicaron representantes de este nuevo colectivo feminista. Asimismo, otra portavoz añadió: “Hoxe saímos á rúa pola memoria das máis de mil mulleres asasinadas nos últimos 20 anos. Sacamos os seus nomes á rúa, esquecendo os nosos para que non caian no esquecemento. Clamamos no noso silencio, só roto polos nosos pasos, por xustiza e recoñecemento de todas elas como vítimas de feminicidio e hoxe honramos en marcha solemne a todas asasinadas”, concluyó.

La “Compaña Feminista” escoltó a la marcha del 8 de marzo en Vigo que, por tercer año consecutivo, contó con varios bloques divididos entre sus filas. A la manifestación también acudieron representantes de sindicatos y partidos políticos, entre los que no faltaron el alcalde, Abel Caballero, y la tenienta de alcalde, Carmela Silva, que al inicio de la marcha aseguraron, respectivamente, que “el movimiento del feminismo y de la igualdad va a continuar, ya no hay quien lo pare” y “estamos reclamando os nosos dereitos máis que nunca porque tanto partidos como Vox e os seus cómplices, o PP, están negando a violencia machista”.

Apoyo a las trabajadoras

La manifestación feminista continuó su recorrido hasta que miles de personas irrumpieron en masa en la Porta do Sol pasadas las nueve de la noche, tiñendo la gran plaza de la ciudad del color de la libertad y la igualdad. Previamente, el Bloque Abolicionista se desvió de la trayectoria dirigiéndose al MARCO para leer allí su manifiesto alternativo, mientras que en las proximidades del Casco Vello, una portavoz de la plataforma Feminismo Unitario, pese a la lluvia intermitente, fue la responsable de proceder a la lectura de unas reivindicaciones centradas en denunciar las distintas violencias machistas que sufren las mujeres y también en dar visibilidad a que el feminismo vigués, “como non podería ser doutra maneira, é un feminismo de clase”.

“Un ano máis, o feminismo galego enche as rúas de todo o país amosando a súa forza e presenza. Un ano máis, atopámonos e recoñecémonos as unhas ás outras, berrando xuntas, unidas contra o sistema patriarcal”. Fueron las primeras palabras que resonaron en Porta do Sol, para a continuación dar paso a denunciar que “non é ir demasiado lonxe” denunciar cada feminicidio, señalar “aos puteiros nun país no que catro de cada 10 homes recoñecen ter pagado por acceder ao corpo das mulleres”, exigir a los poderes públicos recursos para la prevención de la violencia machista, denunciar la violencia obstétrica y exigir partos respetuosos, demandar a los hombres corresponsabilidad en las tareas del hogar y en los cuidados o sacar a la luz agresiones de entrenadores de la selección, de jugadores de fútbol, directores de cine o, a nivel local, el acoso sufrido por las alumnas de la Escola de Arte Dramático. “Dende aquí lanzamos unha advertencia ao 44% dos homes que pensa que o feminismo foi demasiado lonxe: o feminismo vai ir tan lonxe como os vosos privilexios, para rematar con todos eles e para vivirmos unha vida libres das vosas violencias”.

A continuación, Feminismo Unitario reivindicó el 8 de marzo como el “Día da Muller Traballadora” y, en este sentido, hicieron referencia a que “o capitalismo intenta dinamitar todas as loitas, xera profundas desigualdades e bate máis fortes nas mulleres”. Es por esto que la plataforma viguesa quiso reconocer la lucha de las mujeres del sector de la alimentación de Pontevedra, que estuvieron en huelga; a las empleadas de las escuelas infantiles Galiña Azul, que se movilizaron contra la supresión del proyecto educativo y tutorías de 0 a 3 años; a la Asociación de trabajadoras del hogar, que reclaman su dignificación laboral, y sin olvidarse de las “bravas” trabajadoras de la limpieza de Lugo, que resistieron 130 días en huelga para conseguir mejoras salariales.

Unión en O Calvario

Participante en el mural que llevó a cabo la Plataforma Social do Calvario. / Ricardo Grobas

Más de un centenar de trabajadoras, trabajadores y personas usuarias de las distintas entidades que tienes sus respectivas sedes en el barrio de O Calvario, se reunieron ayer en la Escola Oficial de Idiomas (EOI) con motivo del 8 de marzo con el objetivo de diseñar un mural colaborativo para denunciar las distintas violencias machistas y reivindicar los derechos de todas las mujeres.

Durante el acto, impulsado por la Plataforma Social Calvario, también se procedió a la lectura de un manifiesto conjunto para visibilizar la doble discriminación que sufren las mujeres usuarias de las entidades que integran la Plataforma Social Calvario. Así, entre las principales reivindicaciones destacaron que debido a las distintas realidades, las mujeres con Síndrome de Down y diversidad intelectual, las que tienen problemas de adicciones, discapacidad, párkinson, gitanas, mayores y jóvenes, sufren discriminación por formar parte de ese colectivo que todavía empeora más su situación por el hecho de ser mujeres.

Caballero, Silva e Iglesias, este viernes en la acción artística en Porta do Sol. / Ricardo Grobas

Por parte del Concello, se llevó a cabo la acción “8M. Por todas as mulleres do mundo”, un acto en el que estuvo presente Caballero, así como Carmela Silva, y la responsable municipal de Igualdad, Ana Laura Iglesias. Los actos continuarán hoy con el teatro “Helen Keller, a muller marabilla?”.