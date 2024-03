"The Twinpims" vence no III BateaSon do CIFP Audiovisual de Vigo

O concurso de bandas musicais emerxentes BateaSon repetiu éxito no CIFP Audiovisual de Vigo, en Bouzas. A terceira edición tivo como vencedora a "The Twinpims". "Eskravos" levou o segundo premio e o público recoñeceu a "Diving through Jellyfishes". As outras dúas agrupacións finalistas foron Dioivo e Crowded.

O xurado estivo composto por cinco expertos do mundo musical, entre os que se atoparon Pancho Suárez de Planta Sónica, Quique Fábrica ou Juan Rivas. Os premios: actuación na Fábrica de Chocolate, unha gravación dunha maqueta en Planta Sónica e un concerto en El Corte Inglés polo Día da Música. Presentáronse 31 bandas -a maioría, galegas, pero, por primeira vez, houbo unha doutra comunidade, Madrid-. Destas, seleccionáronse as cinco finalistas, que actuaron onte.

"Este evento é unha das prácticas interciclo que organiza o CIFP. Alumnado e profesorado dos ciclos superiores de produción, realización, imaxe e son traballan de forma colaborativa simulando un entorno laboral real: un evento con música en directo. Inclúe a retransmisión en streaming. Unha metodoloxía de FP para a adquisición de competencias profesionais", destacaron desde o centro.