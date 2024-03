Ocupar las calles para exigir derechos y la igualdad real

La doble carga que sufren las mujeres, la ausencia de una verdadera conciliación, la violencia sexual o la falta de valorización del trabajo de los cuidados son solo algunos de los motivos por los que la plataforma de Feminismo Unitario de Vigo hizo ayer un llamamiento a participar masivamente en la manifestación que esta tarde, a partir de las 20.00 horas, recorrerá las principales calles de la ciudad con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

Bajo el lema “O feminismo defende dereitos, o machismo violencias e privilexios. Xuntas somos más fortes!”, la marcha partirá de Praza de España y bajará por Gran Vía hasta llegar a Porta do Sol, en donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto y la actuación musical de Lara y Tamara, de Sun Lou. Además del carácter reivindicativo de la manifestación, otro de los objetivos de la movilización, tal y como indicaron desde la plataforma, es dar visibilidad a la larga trayectoria de la lucha feminista en Galicia y reconocer a todas las mujeres que se rebelaron previamente contra el sistema, abriendo así camino a todas las que en la actualidad continúan reivindicando sus derechos.

Al igual que lleva sucediendo en anteriores manifestaciones desde finales del 2021 y bajo el lema “Feminismo sen medo, abolicionista e de clase”, integrantes del denominado Bloque Abolicionista de Galicia, que también tendrá presencia en A Coruña, Lugo, Ourense y Santiago, volverá a separarse de la convocatoria general situándose al final de la marcha y finalizando su recorrido por el centro de Vigo en el MARCO.

Como novedad, este año la manifestación del 8 de marzo en la ciudad contará con la impactante acción de calle de la “Compaña Feminista”, un grupo anónimo de mujeres que, vestidas con túnicas y máscaras blancas, cerrarán la manifestación para representar a todas las víctimas de los feminicidios en España. Su objetivo es reclamar a las administraciones que pongan en el centro de sus políticas la lucha contra las violencias machistas.

En el marco de la programación del Concello, que ayer llevó a cabo un recital de poesía a cargo de Su Garrido Pombo en la Casa Galega da Cultura, a las 12.00 horas tendrá lugar la acción artística “8M. Por todas as mulleres do mundo”, en Porta do Sol, y un Pleno específico del Consello Municipal da Muller en el Concello a las 10.00 horas y de entrada libre.