El Barrio do Cura obtiene la última licencia: 160 pisos, zona comercial y “parking”

La transformación del Barrio do Cura está más cerca que nunca. El Concello rubrica hoy la segunda y última licencia de obra pendiente. La Xerencia Municipal de Urbanismo firma el permiso municipal para la construcción de 157 viviendas repartidas en dos bloques –denominados Lúa y Estrela–, usos terciarios, deportivo de uso privado, dotacional privado y aparcamiento. Es decir, incluye, además de los pisos, la zona comercial –de unos 15.000 metros cuadrados (m2)– y un parking con más de 600 plazas de aparcamiento, de las cuales 313 serán residenciales. La superficie total a construir supera los de 75.400 m2 y el presupuesto de ejecución asciende a más de 33,5 millones de euros. En una fase diferente, el Concello proyecta un aparcamiento público de 300 plazas repartidas en cuatro sótanos y la nueva guardería infantil de la calle Santa Marta.

Esta licencia se suma a la primera concedida por Urbanismo a principios de noviembre de 2023: 107 viviendas –una treintena, sujetas a algún régimen de protección oficial– y dos sótanos con capacidad para 155 plazas de garaje y 107 trasteros. El presupuesto de ejecución de esta intervención asciende a 11,5 millones de euros. El proyecto, bajo el abrigo del fondo Autonomy Global Opportunities y la promotora Gestilar, logra el segundo visto municipal hoy, un día después de que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural –organismo dependiente de la Xunta– lo autorizase con la condición de realizar un control arqueológico de todos los movimientos de tierra previstos. En función de los resultados del control, se podrán requerir actuaciones arqueológicas complementarias. Y, en el caso de que se localizasen restos merecientes de ser conservados in situ, podría ser necesario realizar modificaciones en el proyecto de obra civil.

Recreación del futuro Barrio do Cura, que contará con más de 260 viviendas repartidas en tres bloques. /

Las obras incluyen la integración de la fachada de la iglesia del asilo y la reconstrucción de las edificaciones catalogadas situadas en los números 10, 11, 12 y 13 de la calle Barrio do Cura, que fueron desmontadas. El proyecto, firmado por los arquitectos Alfonso Penela y César Álvarez Arines, recoge las cesiones de titularidad para la ampliación de viales –Santa Marta, Llorente y Pi i Margall, que serán humanizadas con una inversión superior a los 2,2 millones– y de uso de superficie. Se contempla la prolongación de Torrecedeira para continuar en túnel hasta Elduayen y, así, respetar el ADN peatonal del Paseo de Alfonso, cuya longitud se duplicará con el nuevo Barrio do Cura para alumbrar una plaza-mirador de unos 5.000 metros cuadrados. Presumirá, a su vez, de ascensores públicos y zonas verdes y libres. “El Barrio do Cura ya es imparable. Es una gran mejora para Vigo”, resume el alcalde, Abel Caballero.

Los promotores ya depositaron en la Tesorería del Concello olívico casi 1,2 millones de euros para garantizar las obras de urbanización complementarias del proyecto de humanización de Llorente, Santa Marta y Pi i Margall, y algo más de 1,4 millones de euros para asegurar las tareas de urbanización en suelo urbano no consolidado. El objetivo de los responsables de este macroproyecto es comenzar los trabajos en los próximos meses –se prevé que ya pueda haber maquinaria a mediados de este año–. Una parte importante de las viviendas, según fuentes de la promotora Gestilar, ya están comercializadas.

R. V.

Los primeros pasos para la transformación por parte de una entidad privada del Barrio do Cura se dieron en el año 2004. Los exfutbolistas del Celta Valery Karpin y Míchel Salgado lanzan un ambicioso proyecto que fracasa a finales de 2007 debido a diferencias con el Concello sobre el porcentaje de vivienda de protección. En 2010, se reactiva este plan con nueva financiación de la mano de dos entidades financieras, pero se encuentra obstáculos en materia patrimonial.

En 2012, el Concello y el promotor firman un protocolo para desbloquear el proyecto y se elabora un plan especial. En 2013, los bancos estuvieron a punto de ejecutar subastas judiciales de bienes que habrían echado por tierra la actuación. Tras lograr nuevos inversores, la justicia anula el Plan Xeral de 2008 y el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del Barrio.

Dos constructoras para el proyecto de urbanización más grande de la urbe

La ejecución del nuevo Barrio do Cura llevará la firma de dos constructoras, que se van a encargar de alumbrar este gran proyecto en UTE (unión temporal de empresas). A la ourensana Construcciones Delfín Ferreiro Rodríguez –matriz de Construcciones Orega–, que preveía inicialmente llevar a cabo esta tarea en solitario, se suma la pontevedresa de ámbito nacional e internacional San José.

La fórmula de UTE permitirá abordar este macroproyecto en el corazón de la ciudad de forma global, no necesariamente por partes, como se había planteado previamente. El cometido lo merece: fuentes consultadas por este periódico aseguran que destacará la gran cantidad de trabajadores que habrá, más de medio millar de manera permanente y picos que superarán con creces esta cifra. Se prevé, de hecho, que sea la actuación en materia de vivienda más potente que se haya hecho en la historia de la urbe, con 264 unidades.