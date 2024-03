Una Santa Compaña por más de 1.200 mujeres asesinadas

Ataviadas con túnicas blancas y con los rostros cubiertos por una máscara, harán su aparición desde la calle Honduras y se situarán al final de la marcha. En silencio, “lonxe de batucadas e elementos festivos”, vagarán hasta que finalice la manifestación portando sus nombres en lo alto para recordar que han sido asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, esta será la impactante acción que irrumpirá este 8 de marzo en Vigo de la mano de la “Compaña Feminista”, un grupo de mujeres anónimas que llevan varios meses impulsando en Madrid diversas actuaciones de calle para concienciar a la sociedad contra el terrorismo machista.

Representantes municipales, ayer, en la acción “Pan e rosas”. // Ricardo Grobas / Carolina Sertal

Inspirada en la Santa Compaña, fue una mujer anónima la que ideó recrear una procesión integrada por las almas de todas las víctimas de los crímenes machistas en el territorio nacional para así dar visibilidad a que desde el año 2003 el machismo se ha cobrado la vida de más de 1.200 mujeres en España, si bien consideran que esta cifra es mucho más elevada al margen de los datos oficiales del Gobierno central, puesto que estas estadísticas no incluyen a las mujeres asesinadas en situación de prostitución o aquellas que no mantenían ningún tipo de relación sentimental con su asesino, entre otras.

Arriba, concierto de Antía Muíño. Abajo, acción “Pan e rosas”. / Carolina Sertal

La “Compaña Feminista” tendrá presencia este 8 de marzo en un total de 16 grandes ciudades españolas, entre ellas, Vigo, con el objetivo de exigir a las administraciones que se prioricen en sus agendas la lucha contra la violencia machista y que no existan “víctimas de segunda”. Así, desde esta nueva organización feminista que ha surgido con fuerza en todo el territorio se lanzan a los responsables políticos las siguientes preguntas: “¿Qué derechos pierde la familia de una víctima ‘no oficial’ por el hecho de que la mujer haya sido asesinada por un desconocido? ¿Están incluidas las mujeres prostituidas en ese conteo?”.

Con todos los preparativos ya terminados, viguesas que se sumarán a esta “Compaña Feminista” en Vigo indicaban ayer que “estaremos situadas detrás do bloque abolicionista, ao final da manifestación, porque o concepto da acción é recrear ese silencio e o respecto polas que xa non están, de aí que non queiramos estar preto de batucadas nin de ningún elemento festivo”.

Para que la acción de calle sea todavía más impactante, desde este nueva organización feminista se invita a todas aquellas mujeres que quieran sumarse a la iniciativa a vestir una túnica y una máscara blanca y caminar en silencio durante la manifestación que recorrerá las calles de la ciudad el próximo viernes. Desde el colectivo indican que “non estamos vencelladas a ningún partido político, asociación ou organismo” y añaden que otro de sus grandes objetivos es el de cambiar las leyes, ya que consideran que “as leis de violencia machista son insuficientes para protexer ás mulleres. Queremos revolver as conciencias e darlle visibilidade ao aterrador número de feminicidios en España e tamén darlle prioridade á loita contra o terrorismo machista na axenda feminista”.

Convocada por la plataforma Feminismo Unitario de Vigo, la manifestación saldrá el próximo viernes, a partir de las 20.00 horas, de la Praza de España y finalizará en Porta do Sol, en donde tendrá lugar la lectura de un manifiesto.

“Pan e rosas”, lema de huelga

Los actos enmarcados en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora dieron ayer comienzo en la ciudad con el despliegue de dos murales en la Casa da Cultura Galega a través de la acción artística “Pan e rosas”, lema que históricamente fue usado en las huelgas del sector textil. Con este acto el Concello de Vigo quiso mostrar parte de la historia de las mujeres y del 8 de marzo, cuando en Nueva York, en 1908, fueron quemadas 129 mujeres en un incendio provocado por sus dueños en la fábrica Cotton Textil Factory tras declararse en huelga. En otras de las lonas desplegadas también se puede leer que, el 25 de marzo de 1911, mujeres que trabajaban en la Triangle Shirtwaist se manifestaron y fueron a la huelga reivindicando igualdad salarial, recorte de la jornada laboral a 10 horas y condiciones de trabajo humanas. Por esto, fueron brutalmente reprimidas y123 murieron en un incendio en la fábrica.

Con un concierto de Antía Muíño en el Auditorio Municipal se puso fin a la primera jornada que abrió la amplia programación de actos con motivo del 8 de marzo y que continuará hoy con el espectáculo “Xuntáronse 3 un día”.