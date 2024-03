Condena mínima para el fisioterapeuta al acreditarse solo abusos a una paciente

El caso del fisioterapeuta y osteópata que se sentó en el banquillo acusado de abusar sexualmente de cuatro pacientes ya tiene sentencia. Y a la vista del tiempo transcurrido desde el juicio y de las discrepancias jurídicas surgidas en el seno del tribunal a la hora de emitir el fallo, éste no parece haber sido un asunto de sencilla resolución. Frente a la petición de 13 años y medio de prisión formulada por el fiscal contra O.P.P., la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, lo ha condenado finalmente a un año de cárcel al considerar probados únicamente los abusos con respecto a una de las mujeres. El fallo incluye el voto particular de una magistrada que formaba parte del tribunal –en total son tres jueces– por considerar que también debería haberse dictado un pronunciamiento absolutorio en relación con esta denunciante.

La sala ve solo probados los hechos en relación con una víctima. Ocurrieron el 24 de agosto de 2020, cuando la paciente fue a la clínica por dolores en lumbares y piernas. “Durante esa sesión, encontrándose en ropa interior a petición del procesado, sin previamente haber sido informada de los procedimientos a realizar y sin recabar su consentimiento expreso”, el fisioterapeuta, reza la sentencia, “acarició” a la mujer los pechos bajo el sujetador “sin finalidad terapéutica”, “con el deseo de satisfacer su ánimo libidinoso”. Después, aprovechando la circunstancia de limpiar el aceite usado con la paciente, “de manera innecesaria ya que no había aceite corporal en sus genitales” le llegó a tocar la vagina bajo la ropa interior. Y terminada la sesión, cuando la mujer se vestía sobre la camilla y mientras el hombre le enseñaba unos vídeos deportivos, “le paso la mano por detrás de la cintura, apoyándose con su mano en ella, para acariciársela con los dedos”.

Discordancias

Frente a este caso, no ve acreditados los hechos en relación con las otras tres pacientes, entre ellas la que denunció los abusos más graves y que conllevaban mayor petición de pena, la introducción de un dedo en la vagina. Y ello en base a las numerosas “discordancias” que en relación a hechos nucleares incurrió en sus diferentes declaraciones a lo largo del proceso judicial. En otra de las denunciantes, al igual que en el caso ya referido, observan que la imputación no se sostiene “al confrontar la redacción de los escritos de acusación con los hechos narrados por la víctima”.

Pese a absolver en los casos de tres de las cuatro mujeres, la sala considera que “el comportamiento profesional del acusado no era cuidadoso con las exigencias de la ética que corresponde a la situación en que estaban las pacientes que habían aceptado someterse a su intervención dirigida a paliar sus dolencias”: hacía quedar a las mujeres en ropa interior “mientras las observaba”, no les pedía consentimiento para hacer manipulaciones “en zonas sensibles”, no empleaba una toalla que evitara la visión de “zonas desprotegidas” mientras trabajaba en otras partes del cuerpo ni les explicaba de forma suficiente las maniobras que realizaba.

Junto a la pena de un año de prisión por delito de abusos sexuales, la Sección Quinta impone al fisioterapeuta la inhabilitación para el ejercicio de su profesión durante seis meses, la prohibición de comunicarse con la víctima durante cinco años y un año de libertad vigilada. Y debe indemnizarla con 2.000 euros. Frente a este pronunciamiento en una sentencia contra la que aún cabe recurrir ante el TSXG, una magistrada emitió un voto particular al no ver tampoco acreditados los abusos a esa mujer: ve alguna contradicción en su relato que además es “demasiado genérico”, añadiendo que no presentó la denuncia de forma espontánea, sino tras llamarla la Policía Nacional, que ya investigaba otros casos y quería determinar si había más víctimas.