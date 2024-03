La UVigo edita una guía de prácticas en ingeniería de fabricación

Asimilar los conceptos teóricos y aprender a utilizar las máquinas y equipamientos presentes en la industria. Las clases prácticas completan la formación de los alumnos y el profesor de la UVigo Diego Carou, junto con su homólogo J. Paulo Davim de Aveiro, han publicado un libro que recoge ejemplos desarrollados en el ámbito de la ingeniería de fabricación en universidades de España, Portugal, Turquía y Bosnia y Herzegovina.

“Notes for manufacturing instructors. From class to workshop” está editado por Springer y fue presentado hace unos días en Industriales en presencia de algunos de los profesores de la UVigo que han participado en el proyecto y que pertenecen a distintos departamentos de las escuelas de Aeronáutica, Industriales y Teleco.

“Es bastante complicado encontrar este tipo de libros y lo que hemos hecho es recopilar las experiencias de profesores e investigadores en distintas universidades para elaborar una guía. Está fundamentalmente dirigida a docentes que están comenzando para ofrecerles una base, pero también puede ser de interés para los alumnos. Consta de 14 capítulos y en cada uno de ellos se explica una práctica en un tema concreto, los recursos necesarios, la duración o el método de evaluación de los alumnos”, detalla Diego Carou, que también es subdirector de la Escuela de Ingeniería Aeronáutica de Ourense.

“Las prácticas son tanto de taller, utilizando maquinaria, como de software, para anticiparse a los resultados reales de los procesos de fabricación por medio de la simulación. Las prácticas buscan que los alumnos entiendan mejor los conceptos teóricos y facilitar esa conexión con la realidad que se van a a encontrar fuera”, señala Carou.

Los autores de este manual ya conocían a algunos de los profesores que participan, pero también hicieron nuevos contactos para incluir experiencias desarrolladas en determinados ámbitos, por ejemplo, la creación de materiales accesibles para personas con dificultad auditiva que se lleva a cabo en una universidad turca o la utilización de máquinas de corte por agua.

Los siete capítulos que implican a profesores de la UVigo, incluido el propio Carou, abordan, entre otros temas, el análisis de un tanque de combustible para la industria aeroespacial mediante software, los procesos de inyección de materiales plásticos, el mecanizado con métodos no convencionales como la electroerosión, la tomografía computarizada o el uso de técnicas de machine learning para obtener información sobre un determinado proceso de fabricación reduciendo costes de tiempo y dinero.