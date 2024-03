Un mes para reivindicar la igualdad

Vigo quiere transformarse en una ciudad pionera a la hora de defender los derechos de las mujeres y, para ello, administraciones y entidades vecinales y culturales han diseñado una amplia programación de actos que se celebrarán durante todo el mes de marzo para reivindicar la igualdad real y efectiva. Tras haber inaugurado en la jornada de hoy el subdelegado del Gobierno central en Pontevedra, Abel Losada, el primer punto violeta en las oficinas del SEPE en la provincia, los actos del Día Internacional de la Mujer Trabajadora darán comienzo mañana con la acción artística “Pan e Rosas”, programada por el Concello a las 12.00 horas en la Praza da Princesa, y el concierto de Antía Muíño a las 20.00 horas en el Auditorio Municipal.

Otro de los eventos que tendrá lugar mañana en la ciudad con motivo de los actos del 8 de marzo será el que acogerá el Museo MARCO. A las 19.00 horas se proyectará el documental “Excluidas del paraíso”.

La programación de actos municipal continuará el miércoles con el espectáculo “Xuntáronse tres un día” y el jueves 7 con un recital de poesía de Su Garrido. El 8 de marzo en la Porta do Sol tendrá lugar la acción artística “8M. Todas as mulleres do mundo” y a las 20.00 horas se celebrará la gran manifestación convocada por Feminismo Unitario, con salida desde Praza de España.

En las parroquias

Por otra parte, distintas entidades vecinales de las parroquias de Vigo también se han volcado con la conmemoración del 8 de marzo y han puesto en marcha una serie de iniciativas para dar visibilidad a las problemáticas a las que se enfrentan las mujeres. A modo de ejemplo, la Asociación de Veciños de Beade ha centrado este año sus actos en torno a la temática “cáncer en la mujer”. Así, el próximo jueves, el oncólogo Alberto Garrido impartirá una charla sobre los tumores más frecuentes entre la población femenina y, el sábado 9 de marzo, se llevará a cabo una gala benéfica a favor de la Asociación Española Contra el Cáncer, para recaudar fondos para investigación. Para amenizar el evento, el grupo de baile moderno CSCR de Beade, Pasión Flamenca y Fausto Tenor ofrecerán distintas actuaciones y, al finalizar, se invitará a una chocolatada a las mujeres asistentes.

La Asociación de Vecinos de O Freixo también se sumará a los actos del 8M, acudiendo a la manifestación y celebrando al día siguiente una comida grupal y la tercera Andaina Día da Muller por el barrio, a partir de las 16.00 horas. Previamente, por la mañana, tendrá lugar una experiencia breve de canto y danza para mujeres, “Con voz propia”.

Con todas y para todas

La Diputación de Pontevedra será la otra gran administración que promoverá una amplia de programación de actos en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Bajo el lema “Seguimos con todas e para todas”, los actos darán comienzo mañana en el área de Vigo con la inauguración en el CEIP Plurilingüe Antonio Palacios, en O Porriño, de una exposición y la celebración de un obradoiro sobre las aportaciones de las mujeres del mar a la sostenibilidad.

La programación de la Diputación también buscará tender puentes con las mujeres de la educación a través de un taller de sensibilización en igualdad que se celebrará en la Escuela de Enfermería, a cargo de la politóloga viguesa Priscila Retamozo, que tendrá lugar el jueves 7, entre las 9.30 y 14.30 horas. Asimismo, también se pondrá en marcha el concurso escolar “E ti, que pensas da igualdade?”, dirigido a alumnado de primaria, educación especial y secundaria de la provincia, para que reflexionen sobre la igualdad, además de otro taller de sensibilización en materia de igualdad en el Centro Penitenciario de A Lama.

Organizado por Mulleres en Igualdade de Vigo, y en colaboración con la institución provincial, la sede viguesa de la Diputación albergará el 7 de marzo la mesa redonda “+ Reais. Mulleres de hoxe en sectores masculinizados”.