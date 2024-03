Las mercancías en tren se estancan a la espera del Corredor Atlántico y la Plisan

El tren sigue siendo una apuesta más de futuro que de presente en Vigo. El tráfico de mercancías en ferrocarril sigue estancado en la ciudad pese al objetivo del Ministerio de Transportes y la Comisión Europea de duplicar su cuota modal antes del 2030. Según los datos de Terminales Marítimas de Vigo (Termavi) el pasado año se desplazaron 29.380 TEU ; lo que representa una caída del 2,53% respecto a las 30.145 del 2022.

Este ligero retroceso se fundamenta principalmente en los trastornos provocados por el corte de la línea férrea entre Ourense y Monforte de Lemos para su adaptación al Corredor Atlántico del noroeste; ya que las líneas existentes actualmente son tráficos “ya consolidados” según destacan fuentes del sector.

La gran mayoría de ellos son al exterior de Galicia, por lo que el corte que ha obligado a algunos rodeos a través de Coruña y Lugo –pese a la opción de la convencional por Zamora– para salir de la comunidad ha resentido una operativa que ya era escasa.

Es por ello que la reapertura del trazado con una mayor fiabilidad y la extensión del mismo hasta Vigo serán claves para poder crecer. “A partir de ahí, todo son perspectivas de mejora” apuntalan las mismas fuentes sobre el futuro de la terminal de contenedores de Guixar; donde los tráficos el pasado año fueron “estables” en todos los meses y no hubo incidencias reseñables.

La situación del ferrocarrildestacadas [object Object] Termavi desplazó 765 TEU menos en ferrocarril que el año anterior debido a las obras en Monforte. 2) Una opción todavía residual La cuota de uso del tren para las mercancías es testimonial comparado con otros puertos o medios presentes en la ciudad. 3) La Plisan como bolsa de suelo El Centro Intermodal del Puerto Seco contará con lanzaderas hacia Guixar para ganar espacio y operatividad.

Por poner en perspectiva: el pasado año el aeropuerto de Peinador movilizó 807.235 toneladas en mercancías, mientras que en el Puerto el tráfico de contenedores alcanzó las 226.000 TEU (acrónimo del término en inglés Twenty-foot Equivalent Unit). A su vez, competidores de los muelles vigueses como el Puerto de Valencia registraron un total de 2.230.683 TEU en 4.630 trenes según los últimos datos disponibles. Por el momento, la Autoridad Portuaria presidida por Carlos Botana no ha trasladado los datos de sus muelles en 2023, aunque se espera que el uso del ferrocarril haya crecido de forma moderada.

La Plisan coge forma

El principal impulso a estos tráficos llegará con la terminal ferroviaria de la Plisan, cuyas obras arrancaron el pasado 25 de octubre y ya muestran sus primeros avances a vista de pájaro. Los terrenos colindantes a la decimonónica línea del Miño ya han sido preparados y la Xunta activó en el mes de enero la conexión de la explanada con la red viaria existente.

Este apartadero capaz de acoger trenes de hasta 750 metros de longitud en el corazón de la plataforma logística de As Neves y Salvaterra do Miño tendrá al tráfico de contenedores como principal beneficiario al reservar cinco vías y 23.339 metros cuadrados pasa su acopio junto a las mismas; aunque también habrá espacio para vehículos, graneles y mercancías en general. El desarrollo del “Centro Intermodal” abarca un ámbito de más de 360.000 metros cuadrados en dos fases, centrándose la primera en los accesos básicos y la renovación de los sistemas de señalización hacia las primeras vías.

En la segunda, que se construirá dentro de este mismo contrato de 36,18 millones de euros, se levantará una playa de siete vías para la carga y descarga de mercancías especializadas que será clave para descongestionar la terminal de Guixar al dedicarse cinco de ellas al tráfico de contenedores.

Las operadoras cifran en unos 31.000 metros cuadrados el déficit actual de almacenamiento para asumir el alza de tráficos sin saturación, por lo que sumando los 23.339 m² repartidos en dos áreas de la Plisan a los 15.000 m² reorganizados dentro de los propios muelles se lograría sin nuevos rellenos al mar. Con longitudes útiles entre los 550 y los 813 metros –siendo cuatro de ellas de más de 700 metros– se pretende mejorar las exiguas 18.277 toneladas en tren descargadas en el Puerto en 2022 lo que supone una cuota del 0,38% frente a la supremacía del transporte por carretera.

Esta logística ya se ha implantado con éxito en el principal competidor de Guixar en el noroeste. La Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) triplica los tráficos de mercancías vigueses en Oporto al repartir sus mercancías por una decena de terrenos en un radio de 5 kilómetros. El objetivo de la Autoridad Portuaria es establecer lanzaderas de tren hasta el Puerto Seco de Salvaterra y As Neves ya que la media de estancia de cada contenedor en Guixar es de seis días y medio.