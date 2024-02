Sin negociación de Vitrasa... ¿Y ahora qué?

La dirección de Vitrasa, la concesionaria del bus urbano de Vigo, rompió las negociaciones para la renovación del convenio colectivo –caducado desde finales de 2020– el martes después de “trece encontros” con el comité –seis con mediación–. Una de las consecuencias: seguirá la huelga indefinida, que ya suma más de tres meses, por lo tanto, continuarán los servicios mínimos y las dificultades para desplazarse por la ciudad en este medio de transporte público. Pausado el proceso de debate entre ambas partes –podría retomarse si lo considera la compañía–, FARO analiza las claves de esta coyuntura, que se eterniza.

Fin de la concesión.

El actual contrato de concesión del transporte público urbano en autobús de Vigo está vigente desde el 8 de junio de 1995. Se firmó por 25 años con opción a dos prórrogas de cinco años cada una. La primera la hizo efectiva el Concello en 2020 a pesar de que el alcalde, Abel Caballero, había anunciado que no se aplicaría. Tomó esta decisión, según defendió, por las complicaciones que supuso la pandemia del COVID-19 para ajustar las cifras económicas indicadas en el pliego. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ratificó su validez. La segunda prórroga permitiría prolongar la estancia de Vitrasa hasta 2030, pero todo apunta a que se volverá a licitar el contrato –podría presentarse Vitrasa–: el gobierno municipal adjudicó en noviembre el “Estudio técnico sobre la demanda del transporte urbano colectivo” por casi 320.000 euros para diseñar la concesión prevista hasta 2035 –se espera que la próxima sea de 10 años–.

La dirección de Vitrasa, que pertenece al grupo Avanza Mobility ADO, el mayor operador de transporte urbano de España, asegura a FARO que “tiene la firme intención de permanecer en Vigo por muchos años más”.

Intervención del Concello.

Los grupos de la oposición en el Concello, la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (Favec), el comité de empresa y los sindicatos exigen desde hace tiempo la mediación del alcalde, Abel Caballero, para poner fin al conflicto y, así, restablecer la normalidad en la prestación del servicio, afectado por recortes de líneas y frecuencias desde 2019. Durante un tiempo, el regidor se limitó a señalar que se trataba de un problema que debían resolver los empleados y la empresa. Desde mediados del año pasado, responsabiliza al BNG y la CIG de la situación, argumentario que comparte la dirección de Vitrasa. Ayer, el BNG urgió al alcalde a que convoque a sindicatos y responsables de la compañía “para iniciar unha verdadeira negociación que desbloquee o conflito” y demandó “abrir un expediente sancionador contra os graves incumprimentos da empresa”. El PP exigió a Caballero “que convoque a las partes a sentarse y ejerza de mediador”. “No puede seguir escondiéndose más”, anotó el edil Miguel Martín. El Concello no se pronunció sobre la ruptura de las negociaciones ni ayer ni el martes.

Reequilibrio económico.

El alcalde, Abel Caballero, anunció a finales de noviembre, días antes de comenzar la huelga indefinida y de encenderse las luces de Navidad, un reequilibrio económico para paliar las heridas de Vitrasa a raíz de la pandemia y, así, resolver el conflicto. Anteriormente, la empresa había recibido ya dos inyecciones de dinero público para paliar los daños del COVID: 5,7 millones de euros. No le parecieron suficientes, por lo que acudió a la justicia para reclamar 19,2 millones de euros –13.556.808 euros más– que le habían sido negados por el Ayuntamiento en noviembre de 2021.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo desestimó el recurso a principios de este año. Está pendiente la postura del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En todo este tiempo, el regidor no ha dado a conocer la cifra del reequilibrio: ha alegado que el expediente elaborado por el Concello para fijar la cuantía estaba pendiente de la Oficina Nacional de Evaluación, un organismo a cargo del Ministerio de Hacienda y Función Pública que, recientemente, en declaraciones a la agencia Europa Press, dejó claro que esta aportación económica no precisa su informe previo.

Un acuerdo “imposible”.

Vitrasa considera que el acuerdo, por ahora, es “imposible”. “Esperará a que el comité acepte la última propuesta de la empresa, que le supone un coste de casi 1,2 millones de euros”, frente a la de los trabajadores, que “supondría incurrir en un coste de casi 3 millones”. Lamenta que “está soportando importantes pérdidas económicas”. “Se trata de un chantaje que no podemos admitir, con coacciones e insultos a quienes desean ejercer el derecho al trabajo libremente”, añade. El comité de empresa denuncia pérdida de poder adquisitivo –los sueldos están congelados desde 2020– y que, “en las cuentas de 2020, incluyó el gasto de la compra de buses, los cuales llegaron más tarde, para profundizar en su discurso de pérdidas”. “Y, en 2021, se unió con Avanza en UTE y se llevaron una concesión del Baix Llobregat: en las últimas cuentas, pasamos de ser más de 300 empleados a 700, por lo tanto, no son claras, reflejan pérdidas y ganancias de dos empresas, no muestran exclusivamente la explotación del servicio en Vigo”, indicó el presidente del comité, Imanol Arnoso, en una entrevista con FARO.

Más manifestaciones.

Los trabajadores seguirán movilizándose: hoy, desde las 19.00 horas en la Praza de España, organiza una manifestación la Favec con el apoyo del comité y UGT, CIG, USO y CC OO. Piden una subida salarial del 2,5% en 2021 y 2022 para finalizar la huelga y, así, poder negociar el resto de años y puntos del convenio. La empresa ofrece un incremento del 3% desde enero de 2023 “que se consolida en 2024”. La cuestión económica es lo que distancia a las partes.