Un catálogo da man da Deputación para fomentar a programación de música galega e en galego

A Deputación de Pontevedra vén de publicar o catálogo do programa “+Música” que pon a disposición dos concellos de menos de 50.000 habitantes un total de 148 grupos de artistas profesionais que realizan as súas actuacións ou os seus concertos en lingua galega. Mañá abre o prazo para que os concellos poidan solicitar as actuacións ao abeiro desta iniciativa, dotada con 600.000 euros.