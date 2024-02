La merma en enseñanzas clásicas se ceba también con los docentes: faltan profesores de Griego y Latín

Porque estudiar Latín y Griego sirve no para hablarlo, sino para otros objetivos aún más importantes: lograr un mejor conocimiento de la lengua, su vocabulario y estructura sintáctica; para el conocimiento histórico y la formación de Europa y sus instituciones, facilita el dominio de una terminología científica o incluso acercarse a una literatura que cada vez gana más adeptos. “Saber cómo somos y conocer el pensamiento occidental es muy importante”, defiende María Álvarez, profesora de Latín del IES O Castro.

Con la entrada en vigor de cada nueva ley educativa, las enseñanzas clásicas han perdido peso en el currículo frente a otras materias, especialmente el auge de las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Esta merma ha comenzado a notarse no solo entre el alumnado que se decanta por estos estudios, sino también en el profesorado titulado para dar clase. Y es que en lo que llevamos de año, la Consellería de Educación ha tenido que abrir dos bolsas extraordinarias para cubrir vacantes de docentes en estas especialidades –Griego y Latín– tras la falta de interinos en listas.

Solo siete candidatos

Lo cierto es que la primera de estas convocatorias se anunció en una resolución del pasado 15 de enero para un total de catorce materias, entre ellas las dos lenguas clásicas. En cuanto a la relación de personas admitidas, tan solo hubo tres profesores que se presentasen solicitudes para Griego y otros cuatro para Latín (en Francés fueron solo 9 frente a los 65 de Lingua Galega).

Segunda convocatoria

Esta baja cifra de profesorado para cubrir interinidades o substituciones motivó que tan solo un mes después, el 21 de febrero –la convocatoria está abierta hasta el próximo 7 de marzo– se publicase la resolución que volvía a convocar un procedimiento para elaborar listas tras no haber más docentes para cubrir las necesidades de los centros educativos.

"Ahora se lleva el concepto de lo útil, y muchos chicos y muchos padres piensan que estas lenguas no lo son" María Álvarez — Profesora de Latín del IES O Castro

Así, volvió a ser necesario convocar plazas de docentes par Griego, Latín e incluso Francés. El resto de materias de esta convocatoria se imparten en Formación Profesional (Sistemas electrónicos, Instalacións electrotécnicas, etc. ). “No sé si hay falta de interés pero si se han vuelto a convocar bolsas de interinos por algo es”, lamenta Álvarez, quien reconoce que en cuanto a las matriculaciones de alumnos, la situación “fluctúa” de un curso a otro.

“Por ejemplo este año en el Bachillerato de Humanidades tenemos bastantes alumnos, pero el año que viene solo serán once; a los estudiantes les parece muy complicado, consideran que hay mucho que pensar o razonar y les hecha para atrás. Ahora se lleva el concepto de lo útil, y muchos chicos y muchos padres piensan que estas lenguas no lo son. Es complicado hacerlo ver; un martillo puedes explicar para qué vale pero cómo explicar lo que vale un cuadro o una lengua que ya no se habla...”, amplía la docente de Vigo.