El IEO de Vigo estará en obras durante 18 meses para ejecutar su rehabilitación total

El Centro Oceanográfico de Vigo, asociado a la red del Instituto Español de Oceanografía (IEO), será sometido a una profunda remodelación debido al precario estado estructural de la infraestructura, como desveló FARO. La nave de cultivos deberá ser demolida y reconstruida desde cero, ya que presenta un potencial riesgo de derrumbe, mientras que el edificio principal será rehabilitado. “Está previsto que la duración de las obras, que se iniciarán una vez que se obtenga la licencia de obra y se licite la ejecución de estas, será de unos 18 meses”, ha informado el Gobierno al Congreso en respuesta a una pregunta del grupo parlamentario del Partido Popular. El presupuesto asciende a siete millones de euros.

“Actualmente –prosigue esa contestación–, se están cerrando las licitaciones de la redacción del proyecto de demolición de la planta de cultivo y del proyecto de ejecución de las obras de rehabilitación del edificio principal, así como de construcción de la nueva planta de cultivo”. El acceso a este inmueble secundario, dedicado a la cría y engorde, está restringido desde octubre de 2022: el personal ha de usar protección porque “caen cascotes”. Un informe técnico expuso que su “estado estructural está clasificado como potencialmente peligroso”, con “daños severos en columnas y forjados”. Eso sí, las respuestas ofrecidas por el Ejecutivo –formuladas por BNG y PP, todas a resultas de las informaciones de este periódico– no aclaran qué sucederá con el personal durante la ejecución de las obras o con los proyectos que están ahora en marcha, tanto en el departamento de acuicultura como en laboratorio.

Los 7 millones de euros que avanza ahora el Gobierno central para el Oceanográfico de Vigo están sustancialmente por debajo de la cifra que había anticipado el director del IEO, Javier Ruiz, la pasada primavera durante una visita a Vigo. Había cuantificado en aquel momento el esfuerzo inversor en “cerca de 10 millones de euros”, con el objetivo de disponer de un centro climáticamente neutro y con fondos procedentes del programa Next Generation. El dinero, esos 7 millones finales, saldrán del presupuesto ordinario del ministerio que preside Diana Morant. “La financiación no procede de fondos Next Generation, sino de transferencias al CSIC desde el presupuesto ordinario de gastos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades”, acota este escrito oficial.