Una anciana de Vigo, a punto de sufrir la "estafa del colchón"

La madre de Pedro vive sola en el centro de Vigo y tiene 82 años. Hace unos días recibió una llamada al teléfono fijo de su vivienda en la que se le ofrecía un supuesto servicio gratuito para limpiar y desinfectar su colchón. La persona al otro lado del teléfono conoce el nombre y el apellido de su víctima, así que pregunta por ella cuando ésta descuelga el teléfono. Un primer contacto que da cierta confianza al interlocutor. Es entonces cuando aseguran llamar de una tienda de Vigo para ofrecerle "un servicio de desinfección del colchón que usted compró hace unos años".

Y es que, ¿quién no ha adquirido este producto hace más o menos tiempo?. Acertar con este perfil es relativamente fácil, "lo que no entiendo es cómo esta persona conocía el nombre de mi madre, y su dirección", se pregunta Pedro, que según le relató la anciana, ella nunca les dio sus datos personales.

Los presuntos delincuentes le explican que la limpieza es gratuita, sufragada con ayudas públicas. Sin tiempo a que esta vecina viguesa le plantee cualquier pregunta, le proponen una cita: ¿Cuándo podríamos pasarnos por ahí?. La octogenaria les cita para el día siguiente, pero cuando cuelga el teléfono, le asaltan las dudas y llama a sus hijos, quienes enseguida descubren por internet que podría tratarse de la "estafa del colchón", un timo que proliferó en la época post-covid y de la que ya alertó la Policía Nacional en su momento.

El presunto estafador acudió a su casa

Los hijos de la anciana que habita en esta vivienda en el centro de la urbe olívica pusieron en conocimiento de la Comisaría de Vigo los hechos. "Nos dijeron que no podían hacer nada, a menos de que se produzca una acción delictiva o los estafadores intenten entrar en el domicilio", aseguró a FARO Pedro, quién corroboró con los agentes que habían detectado varios casos de este tipo en la ciudad. Lo cierto es que al día siguiente, finalmente la cita no se produjo, "y nos quedamos algo más tranquilos, pero a la semana siguiente llamaron al telefonillo de mi madre". En cuanto dijo que era el presunto limpiador de colchones, la mujer le advirtió que ya sabía que se trataba de una estafa y que la Policía estaba pendiente de su visita. El hombre se marchó corriendo, sin ninguna herramienta, ni máquina encima, "según me dijo mi madre, que vio por la ventana cómo se iba".

Más casos

Una amiga de esta anciana también recibió una llamada similar a la suya en los últimos días, y conoce un tercer caso de otra vecina de Vigo, de ahí que Pedro haya querido relatar la situación que ha vivido su madre para alertar a la ciudadanía de lo que está pasando. "Una cosa es que te estafen por teléfono con tus cuentas, pero que lleguen a entrar en tu casa, y más en domicilios de personas mayores e indefensas, es muy grave", apunta.