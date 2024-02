La ola nacionalista lamina la izquierda alternativa: Sumar cosecha menos de 5.000 votos

El efecto Ana Pontón caló hondo en la ciudad y la gran mayoría de los vigueses y viguesas que votaron con intención de lograr un cambio en la Xunta de Galicia se decantaron por depositar la papeleta del BNG en las urnas, lo que supuso un auténtico batacazo para los partidos que integraban esa izquierda que se presentaba como alternativa.

Si bien era la primera vez que Sumar concurría a unas autonómicas, en la ciudad olívica tan solo recabó 4.757 votos, una cifra que supone la pérdida del 82% de las papeletas que obtuvo con respecto a las anteriores elecciones generales. Tras la jornada electoral, el cabeza de lista de Sumar por la provincia de Pontevedra, Ramón Sarmiento, escribió en sus redes sociales que se quedaba “coa fermosa experiencia destes días, co bo rollo entre compañeiras e compañeiros,... pero non, non é chuvia, espertemos”.

Sin embargo, la caída más estrepitosa fue la que experimentó Podemos, puesto que de los 8.252 votos de los comicios del 2020, tan solo conservó 587 apoyos. Estos datos implican una pérdida de 5,7 puntos con respecto a las últimas elecciones autonómicas y tan solo convencieron al 0,38% del electorado vigués, de hecho, incluso se vieron superados por el partido animalista PACMA, que sumó 833 votos en la ciudad.