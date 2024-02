Excelencia impulsada por el esfuerzo

El último viernes antes de las vacaciones de Navidad estaba con sus amigas en la puerta del colegio cuando recibió la llamada de su padre. “¿Has visto los mensajes que te envié?”, le preguntó. “No”, respondió ella. “Bueno, pues cuelgo y me vuelves a llamar”, zanjó la conversación su padre. Teresa procedió entonces a revisar aquellos mensajes y recuerda que se quedó “en shock total”. Fueron sus amigas las que le hicieron reaccionar cuando empezaron a gritar a su alrededor muy emocionadas: “¡Teresa! ¡Teresa, que te vas!”. Le acababan de comunicar que le habían concedido la beca internacional que le permitiría cursar primero de Bachillerato en Canadá durante el próximo curso y tan solo no se lo podía creer.

Sentada en la biblioteca en la que a veces graba algunos programas para el proyecto radiofónico de su colegio y próxima a las estanterías que guardan varios tomos de una de sus sagas literarias favoritas, Sherlock, Lupin y yo, Teresa Bernárdez cuenta que está “muy nerviosa”, en parte por el vértigo que da pensar en estar diez meses en un país extranjero y con otra familia, pero también por las tremendas ganas que tiene de poder vivir una experiencia que tiene claro que será “única e inolvidable”. Y es que esta joven viguesa se ha convertido en la primera alumna del Colegio Plurilingüe Don Bosco Salesianas en obtener una beca del programa de la Fundación Amancio Ortega para apoyar a jóvenes estudiantes de cuatro de la ESO para cursar primero de Bachillerato en Estados Unidos o en el país canadiense y cuando se le pregunta qué supone para ella, su cara se ilumina con una sonrisa humilde, pero también con satisfacción por haber recogido los frutos de cuatro años de constancia y esfuerzo en los estudios, y responde que “es un orgullo. Cuando una entra en primero de la ESO no piensa en que puede optar a algo así, yo lo que siempre intenté fue dar lo mejor de mí misma, me repetía: yo puedo hacerlo, voy a trabajar poquito a poco cada día. Y ha valido la pena, porque todo el trabajo de cuatro años me ha servido para ahora estar a punto de vivir una experiencia inolvidable”, comenta Bernárdez.

Gran apasionada del deporte y amante de la lectura, “porque leer me parece una forma maravillosa de vivir experiencias y de conocer mundo sin salir de tu sofá”, dice, Teresa se mueve como pez en el agua en las asignaturas de ciencias porque reconoce que le encanta aprender y entender el mundo que la rodea, pero es que también se le da bien la literatura y los idiomas, y así lo avalan sus profesores y su expediente.

Frente a ella, su profesora de Lengua castellana y Literatura, Teresa Bobillo, afirma que la joven viguesa “es una alumna muy completa, tanto en lo académico como en lo humano. Es una niña que disfruta aprendiendo y, aunque le guste menos la asignatura, se empapa de lo que le estás explicando. Tiene un perfil muy completo y muy buen nivel de inglés, pero es que además es humilde y buena compañera, siempre está dispuesta a enseñar y a ayudar a los demás. Para el colegio es un orgullo poder aportar al mundo personas como Teresa que, con trabajo y constancia, acaban obteniendo su recompensa”. Si bien a Teresa Bernárdez le cuesta un poco escuchar estas palabras de su maestra, la docente insiste en que “admitir que una hace bien las cosas también es importante y forma parte de la humildad”. Y la joven estudiante responde a los halagos asegurando que, “yo también tengo que agradecer mucho a los profesores que en todos estos años hayan hecho que me sienta muy querida y valorada”.

La noticia en casa de Teresa fue recibida con un poco de “miedo” por lo que supone su ausencia durante prácticamente un año, pero también con orgullo y alegría. “Mi hermana pequeña al principio lloró porque me voy a ir el curso que viene, pero ahora está muy contenta e ilusionada. Mi madre me dijo que era lo que más le dolía hacer como madre, pero lo mejor que podía hacer por mí, dejarme ir. Y es que mis padres también me están dando esta oportunidad”, cuenta la joven estudiante. ¿Y los abuelos? “Mi abuelo no quiere saber nada”, indica Teresa Bernárdez entre risas, a lo que añade que sus abuelas están muy orgullosas de su nieta.

Y no es para menos, ya que esta viguesa no solo se ha convertido en la primera estudiante del CPR Don Bosco Salesianas en obtener esta beca, sino que también es meritorio que haya logrado una de las 70 bolsas reservadas al alumnado gallego y una de las 400 de todo el territorio español. A partir del próximo otoño, Teresa Bernárdez iniciará el Bachillerato en una High School de Ontario y durante diez meses convivirá con una familia canadiense, a la que ya tiene muchas ganas de conocer, porque considera que “poder tener una buena conexión con ellos es lo que me permitirá empaparme de su cultura. De este viaje espero también hacer nuevos amigos y seguir aprendiendo, además de tener la oportunidad de conocer nuevos lugares”.

A escasos meses de emprender su gran aventura al otro lado del charco, Teresa Bernárdez responde a una pregunta “muy difícil”. “¿A qué te gustaría dedicarte en el futuro?”. “Quizás escoja una ingeniería o arquitectura, porque me encanta diseñar casas con LEGO. Las letras nunca las voy a abandonar, pero creo que iré por ciencias, es donde seré feliz”, concluye segura.