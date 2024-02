Cafés y paseos antes de llegar a meta

La jornada de reflexión en Vigo de los candidatos para las elecciones autonómicas, que se celebran hoy, fue de las habituales: reunión con amigos y compañeros con un café y paseos, en este caso, para aprovechar el buen sábado que disfrutó la ciudad, con temperatura agradables en la parte central del día y sol. Recargaron baterías para afrontar la cita con las urnas.

Fernández, en el centro, con Igrexas (i.), Abalde, Miranda, González, Martínez y Ruanova. / B.M.

La presidenta del Partido Popular de Vigo, Marta Fernández-Tapias, y los candidatos vigueses por la provincia, Patricia García, Julio García Comesaña, Marta Mariño y Miguel Fidalgo, dieron un paseo por As Avenidas y se tomaron un café por la zona.

Plan similar escogieron los candidatos del PSdeG, que se reunieron en una terraza de Porta do Sol para tomar algo y charlar: Elena Espinosa, Carlos López Font y Leticia Gallego, acompañados de las parejas de Espinosa y Font, Andrés y Begoña. Espinosa lanzó un mensaje “a toda la ciudadanía” tras una “campaña intensa y muy ilusionante”. “Que, por favor, acuda a votar mañana. Es un derecho que tenemos y debemos ejercer. No podemos arrepentirnos el lunes de no haber ido a votar”, destacó.

La candidata del BNG Alexandra Fernández mantuvo un encuentro informal en Bouzas con los compañeros de lista de Vigo (Carmela González, Brais Ruanova y David Miranda) y cargos institucionales y orgánicos de la formación, entre ellos, el portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, y los concejales Ana Martínez y Filipe Abalde. “Fixemos unha campaña en positivo, estamos moi satisfeitos. Chamamos a toda a xente a participar nas eleccións”, indicó Fernández.