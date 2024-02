Bouzas tinguiuse de negro para despedir o Entroido coa celebración da cuarta edición do Enterro da Rincha e a Rinchiña, festa con espíritu crítico creada en 2020 pola Asociación Cultural Vila de Bouzas –coñecida como A Cultural–, coa colaboración da Asociación de Mariñeiros Artesanais e Deportivos San Miguel de Bouzas.

Adeus á rincha en Bouzas / B. melchor/C. Sertal

Despois do velorio na Alameda, nenos e maiores percorreron as rúas do Casco Vello coa rinchiña e a rincha, que “estouparon pola inxestión de pélets”. As coplas e o grupo de gaiteiros Xiada amenizaron o evento. Tras parar na Praza da Vila de Bouzas, onde o bar O Peirao lles deu orellas de Entroido, chegaron ata a praia do Adro.

No areal, leuse o testamento, con mensaxes para a Xunta “por esquecerse de poñer profesionais e servizos no centro de saúde”, o Concello por eliminar o carril bici do paseo e as autoridades competentes pola falta dun aparcadoiro para residentes. A rincha e a rinchiña abandonaron Bouzas no barco fúnebre da Asociación de Mariñeiros Artesanais.

A Cultural informa que o sábado de Entroido suspendido o día 10 polo temporal farase na primavera.

Festival de Entroido artístico en Lavadores

Tras haber impulsado el pasado mes de diciembre un Nadal artístico en la parroquia, la Asociación de Veciños de Lavadores celebra este domingo un festival de Entroido artístico con el objetivo de poner en valor el talento de creadores y creadoras locales proporcionándoles un espacio en el que dar visibilidad a su trabajo. La sede de la entidad acogerá hoy un evento de Entroido diferente en el que reinará un ambiente familiar y creativo, para lo que la organización ha diseñado un programa de actividades que incluyen desde un mercado de artesanía, la actuación de la comparsa Arroutada, concursos de disfraces y de diseño de caretas. El Entroido artístico de Lavadores dará comienzo a partir de las 12.00 horas con la apertura de los expositores de los artistas y los espacios habilitados para el diseño de las máscaras, mientras que a las 18.00 horas actuará la comparsa y se celebrará el concurso de disfraces.