“A música popular galega precisa dun compromiso para a súa dignificación”

O Auditorio Mar de Vigo será o lugar escollido polo cantante, compositor e exintegrante de Berrogüetto Xabier Díaz para presentar o vindeiro 9 de marzo o que xa supón o sétimo álbum da súa discografía. Xunto ás Adufeiras de Salitre, Díaz promete un concerto “único” porque, tal e como afirma, cada unha das súas actuacións son irrepetibles.

–Por que escolleron Vigo para dar comezo á xira de Axúdame a sentir e que supón volver ao escenario do Mar de Vigo seis anos despois?

–Deunos moita sorte aquela presentación de Noró en Vigo, porque despois só nos pasaron cousas bonitas con aquel disco e fixemos una xira moi extensa por Europa. Vigo sempre foi unha cidade que nos acolleu con moita emoción e agarimo, polo que presentar novamente un disco na cidade é un agasallo.

–Hai unha homenaxe á súa avoa no disco, de que forma o marcou?

–A miña avoa sempre decía esa apostila de “axúdame a sentir”. Ela non a empregaba de xeito poético, senón que a utilizaba en contextos negativos, cando había calquera pequena catástrofe doméstica, e agora que ela non está leva implícita unha parte positiva, lírica e evocadora, a da miña avoa e a de todas as que coñecín nas aldeas de Galicia e que me axudaron a sentir ese amor que sinto pola música do meu país. As persoas que nos dedicamos á música temos iso case como meta e parecíame moi bonito poñerlle ese título, é un “guiño” a Obdulia, a miña avoa.

–O primeiro sinxelo deste novo disco foi Rumboia Viva e parte das súas lembranzas en Beariz; cales son aqueles recordos que inspiraron este tema?

–É un sinxelo moi curioso porque teño a sensación de que a experiencia que vivín en Beariz, gravando a aquelas señoras que tocaban a pandeireta e cantaban unha parte da melodía desta canción, disto hai uns 20 anos xa, sofre unha metamorfose porque daquela idea primixenia hai unha evolución ao longo da miña vida e esa metamorfose nútrese de moitos elementos. Primeiro, da miña evolución como músico e, logo, tamén das miñas viaxes, porque no tema participa un amigo de Tucumán (Arxentina), Manu Sija, que cando estivo tocando en España pasou uns días na miña casa e xestamos as melodías. Eu tiña a idea dun arranxo cun punto de afrogalego e creo que nos quedou unha muiñeira optimista, unha homenaxe a todas e todos os que bailan e cantan. Este tema é un bo exemplo de cal foi a miña evolución con respecto á música tradicional.

–E como foi esa evolución? Que diferencia hai neste novo disco con respecto aos anteriores?

–Teño a sensación de que este último foi un traballo menos premeditado. Partindo dunhas ideas que están presentes nos álbums anteriores deixei incógnitas abertas. É como unha sorte de breve resumo ou narrativa que quixen plasmar en cada canción. Neste último disco deixeime ir moito e por iso coido que a creación resulta máis fresca, hai instrumentos máis diversos e convidei aos colaboradores a sentirse libres, penso que por iso pode resultar máis sorprendente para esas persoas que están acostumadas a escoitar a nosa música.

–Logo de tanto tempo poñendo en valor a música tradicional galega e as súas raíces, cal diría que é a clave para manterse na escena?

–Sacrificio e moitísima dedicación, sempre intentado ser o máis profesional posible. Cando era rapaz, no instituto xa as músicas andaban pola miña cabeza e custábame moito concentrarme nos estudos, non era demasiado constante. Pero coa música son moi disciplinado, moi comprometido co que fago e teño a sorte de que a xente que traballa comigo tamén se comprometeu co proxecto, o cal é fundamental. No meu caso, a maneira de sosterme no tempo é iso. Logo tamén penso que a xente que escoita os meus discos faino por esa honestidade do compromiso coa música que temos, porque falamos de música popular e, dende o meu punto de vista, precisa dun compromiso para a súa dignificación.

–Nunha entrevista recente a FARO, Fillas de Cassandra recoñeceron que adoitan escoitar temas de Berrogüetto, tanto para inspirarse como para o seu desfrute. Como senta saber isto?

–Ben porque eu, como Fillas de Cassandra, son fan de Berrogüetto. Dáse a casualidade de que este domingo houbo unha xuntanza dos Berrogüettos, que foi moi emocionante. Eu participei nun período marabilloso e cando cheguei eu era un fan, un seareiro incondicional e, nese senso, síntome un pouco como Fillas de Cassandra. Berrogüetto é unha árbore que dá unha sombra marabillosa e deu uns froitos que son un bo manancial para as novas xeracións.

–E cal é a súa valoración das xeracións actuais?

–Eu son un vello rockeiro. Levo facendo música dende o século pasado e marabíllame a capacidade de resiliencia que ten a música galega, sobre todo a construída de raíz, porque iso está moi ligado á pervivencia e á eternidade. Os novos ven o formato dende o mundo que os rodea, a urxencia, a precariedade, e se cadra por iso os temas son máis curtos, tamén hai máis bandas de mulleres e iso hai que celebralo.Consellos? Ningún, penso que deben facer o que lles pete e ser pouco respectuosos con calquera tipo de normativa, teñen que ser libres para construír o seu relato. E eu estou feliz de ver como continúa cada primavera agromando nos campos novas flores e árbores que medran vizosas, iso é fantástico.

–Volvendo a "Axúdame a sentir", cal é a folla de ruta para este novo traballo?

–A folla de ruta é moi clara. Facemos todo o traballo previo dos discos e cun único obxectivo: facer xira, e sen límites, ademais. O obxectivo fundamental é subirnos á furgoneta para pasear estas novas músicas polo mundo, cruzar o charco, xirar por Europa e tamén en España. Temos xa todo o primeiro semestre cheo de actuacións e o obxectivo é sentir á banda viva, enérxica, comprometida e sólida enriba do escenario, que pouco a pouco vaian sumándose concertos e desfrutar do directo e vivir cada un dos concertos como algo único e especial, porque son así, fanse unha vez e non se repiten, son únicos. Desfrutar do proceso e nada máis.