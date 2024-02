O BNG comprométese a actuar contra a inflación

O Bloque Nacionalista Galego quere que as actuacións para facer fronte á suba dos prezos sexa un “eixo prioritario dun Goberno galego liderado por Ana Pontón”. Nunha nota difundida aos medios, a candidata viguesa da formación Carmela González comprometeu a “recuperación do peso produtivo e industrial de Galicia, desenvolvendo as enormes potencialidades no ámbito da innovación. “Temos propostas e a firme vontade de garantir condicións de vida digna a todas as galegas e galegos”, declarou.