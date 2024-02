VigoCultura volvió ayer al fin a la ciudad olívica y lo hizo de la mano de Sarao Producción&Animación, que tiró de ilusión, maquillaje y coloridos atuendos para transformar la calle Príncipe en un “Bosque Viviente”. Desde el museo MARCO hasta Porta do Sol, el espíritu de la primera gran actuación de este programa se contagió entre los espectadores que pudieron disfrutarla. Padres, madres y niños vieron un show que se enraizó en el corazón de los más pequeños, recordando que “sen vida non temos bosques e sen bosques non temos vida”.

Y es que ese fue el principal objetivo de la propuesta, admirar la “beleza, alegría e fantasía” de estos espacios naturales... Rincones de inspiración. El desfile, que se estrenó en 2019, volvió remasterizado con nuevos personajes para hacer que la magia fuese aún mayor. Una “experiencia inesquecible” que hasta contó con luces led para darle alegría al ambiente, centrándose en “cativos e adultos por igual” en un espectáculo “con momentos únicos e especiais para toda a familia”. VigoCultura, que se desarrollará hasta el 28 de abril, arrancó así un calendario que estará plagado de actuaciones: casi una treintena que se fragmenta en 17 obras para adultos, nueve infantiles y una para todos los públicos. Entre las próximas que se desarrollarán, el fin de semana que viene estarán “Transylvania Suite”, obra musical de Basilio Martí, el viernes 9; “A nai”, de Amorodio Teatro, el sábado 10; y “Mamut”, una representación gestual de Markeliñe, el domingo 11. Risas, danza, circo... La última Junta de Gobierno de Vigo de 2023 sirvió para aprobar la programación cultural municipal dentro del programa VigoCultura. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, lo valoró como un evento “de desarrollo cultural” que tiene “un éxito excepcional”, y que abarca diferentes disciplinas como el teatro de calle, las actuaciones musicales, monólogos, comedias, teatro sensorial para bebés, marionetas, danza, magia, teatro comedia y circo. En la programación se incluyen compañías gallegas y nacionales, combinando algunas emergentes con otras con una “amplia experiencia”. Como “Bosque Viviente”, todas las actuaciones al aire libre se desarrollarán en la calle Príncipe, en las inmediaciones del MARCO. Próximas actuaciones 1 Música y teatro “Transylvania Suite”, de Basilio Martí, el viernes 9; “A nai”, de Amorodio Teatro, el sábado 10; y “Mamut”, dirigida por Markeliñe, el domingo 11, estarán la semana que viene. 2 Comedia y bebés Del 16 al 18 de febrero tendrán lugar “Aquí tou”, monólogo de Xosé Antonio Touriñán; “Apaga o candil”, teatro comedia; y “Brilla, Brilla”, un teatro para bebés. 3 Magia y marionetas Cerrando el mes estarán los shows “Ilusionante”, magia del ilusionista Pedro Volta; “Entrega en man”, comedia; y “Só”, marionetas de Roi Barollas. Entre el 23 y 25 de febrero.